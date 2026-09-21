சென்னையில் கரை ஒதுங்கும் விநாயகர் சிலைகள்; 93 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றம் - தீர்வு தான் என்ன?
பாலவாக்கத்தில் 77 மெட்ரிக் டன், பட்டினப்பாக்கம் சீனிவாசபுரத்தில் 6 மெட்ரிக் டன், காசிமேட்டில் 4 மெட்ரிக் டன், திருவொற்றியூரில் 493 கிலோ, எண்ணூர் ராமகிருஷ்ணா நகரில் 4 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.
Published : September 21, 2026 at 7:00 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னையில் விநாயகர் சதுர்த்தியின்போது பூஜை செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் நேற்று கடலில் கரைக்கப்பட்டன. இவ்வாறு கரைக்கப்பட்ட சிலைகளால், 93 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. சிலைகளை கரைப்பதால் சுற்றுச் சூழல் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், அதற்கான தீர்வுகள் குறித்து விளக்குகிறது இந்த செய்தித் தொகுப்பு.
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆன்மிகத் திருவிழாக்களில் ஒன்றான விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை, நாடு முழுவதும் கடந்த 14-ஆம் தேதி கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் வைத்து பூஜை செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் நேற்று நீர்நிலைகளில் கரைக்கப்பட்டன.
மொத்தம் 9,413 விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பு
சென்னையை சுற்றியுள்ள ஏராளமான பகுதிகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான சிலைகளை சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள கடற்கரைகளுக்கு பக்தர்கள் நேற்று கொண்டு வந்து கரைத்தனர். பாலவாக்கம், பட்டினப்பாக்கம் சீனிவாசபுரம், காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகம், திருவொற்றியூர் பாப்புலர் எடைமேடை, எண்ணூர் ராமகிருஷ்ணா நகர் ஆகிய 5 கடற்கரை பகுதிகளில் போலீசார் பாதுகாப்புடன் விநாயகர் சிலைகள் கடலில் கரைக்கப்பட்டன. இந்த 5 கடற்கரை பகுதிகளிலும் மொத்தம் 9,413 விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டதாக சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, பாலவாக்கத்தில் 704, பட்டினம்பாக்கம் சீனிவாசபுரத்தில் 4,879, காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் 1,305, திருவொற்றியூர் பாப்புலர் எடைமேடை பகுதியில் 340, எண்ணூர் ராமகிருஷ்ணா நகரில் 2,185 விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவற்றில், பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்பட்ட பிறகு, கடற்கரையோரம் தேங்கிய கழிவுகளை இன்று காலை முதலே தூய்மைப் பணியாளர்கள் அகற்றியதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. விநாயகர் சிலைகளுடன் கரைக்கப்பட்ட பூக்கள், மாலைகள், பூஜைப் பொருட்கள், மரக்கட்டைகள், இரும்பு கம்பிகள் போன்ற கழிவுகளை எந்திரங்களை கொண்டு தூய்மைப் பணியாளர்கள் அகற்றினர்.
கடற்கரையில் வாகனங்கள் வந்து செல்ல ஒரு அடி உயரத்திற்கு மண் மற்றும் ஜல்லி கொட்டப்பட்டிருந்தது. அவற்றையும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் அகற்றும் பணியை மேற்கொண்டனர். விநாயகர் சிலைகளில் இருந்த கட்டைகள் உள்ளிட்டவற்றை 100க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் அகற்றினர்.
சென்னையில் 93 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றம்
சென்னையில் செப்டம்பர் 19 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளில், மொத்தம் 93 மெட்ரிக் டன் (92,965 கிலோ) கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பாலவாக்கத்தில் 77 மெட்ரிக் டன் (77,200கிலோ), பட்டினப்பாக்கம் சீனிவாசபுரத்தில் 6 மெட்ரிக் டன் (6,868 கிலோ), காசிமேட்டில் 4 மெட்ரிக் டன் (4,293 கிலோ), திருவொற்றியூரில் 493 கிலோ, எண்ணூர் ராமகிருஷ்ணா நகரில் 4 மெட்ரிக் டன் (4,111 கிலோ) கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.
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இதில் மரக்கழிவுகள் 61 மெட்ரிக் டன், பூ கழிவுகள் 8 மெட்ரிக் டன், ஈரக்கழிவுகள் 1.5 மெட்ரிக் டன், உலர் கழிவுகள் 20 மெட்ரிக் டன் மற்றும் உணவுக் கழிவுகள் 1.3 மெட்ரிக் டன் ஆகியவை அடங்கும். குறிப்பாக, சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் கரைக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலைகளில் சில சிலைகள் சிதலமடைந்து, கடற்கரையோரம் ஒதுங்கி தேங்கி இருந்ததை காண முடிந்தது.
தீர்வுதான் என்ன?
இவ்வாறு விநாயகர் சிலைகளைக் கடலில் கரைப்பதற்கு பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து அந்த அமைப்பினர் மேலும் கூறுகையில், "கடலில் விநாயகர் சிலைகளைக் கரைக்க தமிழ்நாடு கடற்கரை ஒழுங்குமுறை மண்டல ஆணைய(TNCZMA) அனுமதி பெறுவது கட்டாயம் என்று தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
எனவே, சென்னை மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் சிலைகளை கரைக்க TNCZMA அனுமதி பெறுவதே முறையானது. கடலோர ஒழுங்காற்று மண்டல (CRZ) அறிவிக்கையின்படி விநாயகர் சிலைகளைக் கரைக்க அனுமதி பெற முடியாது என்பதால் விநாயகர் சிலைகளைக் கடலில் கரைக்கக் கூடாது. தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசு மீறக்கூடாது" என்று தெரிவித்திருந்தனர்.
விநாயகர் சிலைகளை கடலில் கரைப்பதன் மூலம் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும், அவற்றுக்கான தீர்வு குறித்தும் அறிந்து கொள்ள 'ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகம்' சார்பில், பூவுலகின் நண்பர்கள் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுந்தர்ராஜனை தொடர்பு கொண்டோம். அவர் கூறியதாவது:
அண்மைக் காலமாக விநாயகர் சிலைகள், களிமண் தவிர்த்து "பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்" எனப்படும் வேதிப்பொருளை பயன்படுத்தி செய்யப்படுகின்றன. இதில் ஜிப்சம், பாஸ்பரஸ், மெக்னீசியம் உள்ளிட்ட வேதிப்பொருட்கள் கலந்து இருப்பதாலும், சிலைகளுக்கு பூசப்படும் ரசாயன வண்ணங்களில் பாதரசம், காட்மியம், ஆர்சனிக், ஈயம், மற்றும் கார்பன் உள்ளிட்ட வேதிப்பொருட்கள் கலந்திருப்பதாலும் இவற்றை நீர்நிலைகளில் கரைப்பதால் நீர்நிலைகள் மாசடைகின்றன.
இவற்றை தடுக்கும் வகையில் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம், விநாயகர் சிலைகளை உற்பத்தி செய்வது, வழிபாட்டிற்கு நிறுவுவது, நீர்நிலைகளில் கரைப்பது தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வழங்கியிருந்தாலும், இவற்றைப் பின்பற்றாமல் விதிகளை மீறி வேதிப்பொருட்கள், வண்ணப்பூச்சுகளால் ஆன விநாயகர் சிலைகள் செய்யப்பட்டு பூஜை முடிந்த பிறகு கடலில் கரைக்கப்படுகின்றன.
பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழைப்பொழிவு இல்லாததன் காரணமாக. நீர்நிலைகளில் நீர் இல்லாத சூழல் காணப்படுகிறது. எனவே நீரில்லாத ஏரிகள், குளங்களில் விநாயகர் சிலைகளை அப்படியே போட்டுவிட்டு செல்லும் சூழலையும் பார்க்க முடிகிறது. இவ்வாறான விநாயகர் சிலை கரைப்பில் விதிமீறல்களை தடுக்கும் வகையில் கூடுமான அளவிற்கு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சிலைகளை கரைக்க நீர் இருப்புடன் கூடிய தற்காலிக குளங்கள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
"கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும்"
அறிவிக்கப்பட்ட நீர்நிலைகளில் சிலைகளை கரைக்க அனுமதி கோரும் தனிநபர் மற்றும் அமைப்புகளிடம் சிலையின் உயரத்திற்கு ஏற்ப கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும். அறிவிக்கப்படாத நீர் நிலைகளில் சிலைகளை கரைப்பவர்களுக்கு சட்டப்படி விதிக்கப்படும் அபராதம் குறித்து விநாயகர் சதுர்த்திக்கு 2, 3 மாதங்களுக்கு முன்பாகவே விளம்பரம் செய்ய வேண்டும் என்ற பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவை சிலைகளை கரைப்பவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும்.
மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய வழிகாட்டுதல்களுக்கு புறம்பாக தயாரிக்கப்பட்ட சிலைகள் மற்றும் உரிய முன் அனுமதி பெறாமல் நிறுவப்பட்ட சிலைகளை நீர்நிலைகளில் கரைக்க அனுமதிக்க கூடாது. சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படும் ரசாயனங்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் சிலைகளை விற்பனை செய்வோர் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கண்காணிக்க வேண்டும்
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நீர் நிலைகள் இருக்கும் பகுதிகள், குறிப்பாக ராம்சார் தளங்கள், பறவைகள் சரணாலயங்களை அடையாளம் கண்டு அவற்றுக்கு அருகில் சிலைகளை கரைக்க தடை விதிக்க வேண்டும். சிலைகளை கரைப்பது தொடர்பாக நீதிமன்றங்கள், தீர்ப்பாயங்கள் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் மற்றும் மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் வழிகாட்டுதல்களை திட்டவட்டமாக பின்பற்றுவதை தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
"விதிகளை மீறி சிலைகளை கடலில் கரைப்பவர்கள் மீது அபராத கட்டணம் விதிக்க தமிழ்நாடு அரசு தயக்கம் காட்டுகிறது. வழிபாட்டு உரிமை, பொதுமக்களின் உணர்வு ஆகியவற்றை காரணம்காட்டி, தமிழ்நாடு அரசு கட்டணம் வசூலிக்காமல் விடுவது மிகவும் தவறான முன்னுதாரணமாகிவிடும். சிலைகளை கரைப்பதற்கான கட்டணம் வசூலிப்பது என்பது வழிபாட்டு உரிமை சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. அது இயற்கையை மாசு படுத்துவோர் அதற்கான இழப்பீட்டைக் (polluters pay principle) கொடுப்பதாகும். இதை பசுமை தீர்ப்பாயமே தெரிவித்துள்ளது.
விநாயகர் சிலைகளை கரைக்கும் நிகழ்வில் நீர்நிலைகளுக்கு ஏற்படும் மாசுபாட்டை பாதுகாப்பது, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் பொறுப்பு மட்டுமல்ல; அது, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை, வருவாய் நிர்வாகத் துறை ஆகிய துறைகளுக்கும் பொறுப்பு உள்ளது. இதை அரசு கவனத்தில் கொண்டு சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் பாரம்பரிய வழியிலேயே விநாயகர் சிலைகளை கரைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.