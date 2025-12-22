ETV Bharat / state

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க 92,626 பேர் விண்ணப்பம் - தேர்தல் ஆணையம் தகவல்

தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு முன்பு 6.41 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்தனர். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்கு பின் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 5.43 கோடியாக குறைந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க 92,626 பேர் மனு அளித்திருப்பதாக தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி கடந்த நவம்பர் 4 ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதனை அடுத்து வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் வீடு வீடுடாக சென்று எஸ்ஐஆர் விண்ணப்பங்களை வழங்கினர். மேலும், படிவங்களை பெறுவதற்கான சிறப்பு முகாம்களும் நடைபெற்றன. டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை இதற்கான கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டு இருந்தது.

இதனிடையே, வாக்காளர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கணக்கீட்டு படிவங்களை தேர்தல் ஆணையத்தின் செயலியில் பதிவேற்றம் செய்யும் பணிகளும் நடைபெற்று வந்தன. அரசியல் கட்சிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று எஸ்ஐஆர் படிவங்களை பூர்த்தி செய்து வழங்குவதற்கான கால அவகாசத்தை டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி வரை தேர்தல் ஆணையம் நீடித்தது. தொடர்ந்து டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி வரை பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை தேர்தல் அலுவலர்கள் பெற்று, பதிவேற்றம் செய்தனர்.

இதையடுத்து கடந்த 19 ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இதில் இறந்தவர்கள் 26,32,672 பேரும், முகவரியில் இல்லாதவர்கள் 66,44,881 பேரும், இரட்டைப் பதிவுகள் 3,39,278 என மொத்தம் 97,37,832 பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதாக தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், விடுபட்டவர்கள் பெயரை சேர்க்க கடந்த சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வாக்காளர்களுக்கு சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன.

இது குறித்து தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சார்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பில், தமிழ்நாட்டில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிட்ட பிறகு இதுவரை 92,626 பேர் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பித்துள்ளனர். அதே போல் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் ஆட்சேபணைகள் குறித்து 1,007 பேர் படிவம் 7 விண்ணப்பங்களை கொடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

