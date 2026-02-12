ETV Bharat / state

20 ரூபாய் ஃபீஸ் வாங்கிய 'மக்கள் மருத்துவர்' காலமானார் - சோகத்தில் மூழ்கிய தூத்துக்குடி மாவட்டம்

அனைவரையும் அன்பாக நடத்தக்கூடிய மருத்துவர் பொன்னையா மறைவுக்கு ஊர்மக்கள் கூடிவந்து மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினர்.

மருத்துவர் பொன்னையாவின் கிளினிக் முன்பு கூடிய பொதுமக்கள்
மருத்துவர் பொன்னையாவின் கிளினிக் முன்பு கூடிய பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் அருகே 90 வயதிலும் மிக குறைந்த செலவில் மருத்துவம் பார்த்து வந்த மருத்துவர் பொன்னையா வயது மூப்பு காரணமாக காலமானார். அவருக்கு ஊர்மக்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள ஆறுமுகநேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மருத்துவர் பொன்னையா. இவர் மெயின் பஜாரில் சுமார் 45 ஆண்டுகளாக கிளினிக் நடந்தி வந்தார். இங்கு வசிக்கும் ஏழை, எளிய நோயாளிகளுக்கு மிகக் குறைந்த கட்டணத்தை மட்டுமே வாங்கிக்கொண்டு சிறந்த முறையில் மருத்துவம் பார்த்து வந்தார். அரசு மருத்துவமனையில் பணியாற்றிய காலத்திலேயே ஆறுமுகநேரியில் கிளினிக் ஒன்றை துவங்கினார் மருத்துவர் பொன்னையா.

ஆரம்பத்தில் வெறும் 10 ரூபாய் மட்டுமே கட்டணமாக வாங்கிக்கொண்டு மருத்துவ சேவையை தொடங்கினார் பொன்னையா. ‘குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த மருத்துவம்’ என்ற பொன்னையாவின் உயரிய நோக்கம் ஆறுமுகநேரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இதனாலேயே அங்குள்ள ஏழை, எளிய மக்கள் சிகிச்சைக்காக பொன்னையாவின் மருத்துவமனையை தேடி வந்துள்ளனர்.

அரசு பணியில் இருந்ததால், பல்வேறு இடங்களுக்கு மாறுதலாகி சென்றுள்ளார். இதனால் அவ்வபோது சொந்த ஊருக்கு வரும்போது மட்டும் மருத்துவம் பார்த்து வந்துள்ளார். அரசு பணியில் இருந்து ஓய்வுபெற்ற பிறகும் கூட, கடந்த 30 ஆண்டுகளாக தனது கிளினிக்கில் தொடர்ந்து மருத்துவம் பார்த்து வந்துள்ளார். கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு வரை நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையளித்து வந்த பொன்னையா, கடைசியாக ரூ.20 வரை மட்டுமே கட்டணம் வசூலித்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் திருவனந்தபுரத்தில் காலமானார்.

தன்னிடம் வருகிற நோயாளிகளை மிகவும், அன்புடனும் கனிவுடனும் நடத்தும் பொன்னையாவின் மறைவு செய்தியை கேட்ட ஆறுமுகநேரி மக்கள் மிகுந்த வருத்தமடைந்தனர். பொன்னையாவின் உடலை அவருடைய கிளீனிக்கில் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைத்திருந்த நிலையில், ஏராளனமான பொதுமக்கள் கண்ணீருடன் அஞ்சலி செலுத்தி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்கு பிறகு மருத்துவர் பொன்னையா உடல் அவரது சொன்ன ஊரான திருநெல்வேலிக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டது.

கூடி வந்த பொதுமக்கள், குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறியதோடு, தங்களுடைய வீட்டில் ஒருவராக அவரை பார்த்ததாகவும், அவரின் பிரிவு வருத்தம் அளிப்பதாகவும் தெரிவித்தனர். மேலும், அவர் நடத்தி வந்த கிளினிக்கை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

