மழையால் வீட்டின் சுவர் இடிந்து 90 வயது மூதாட்டி உயிரிழப்பு; 2 மணி நேரம் போராடி சடலம் மீட்பு
கல்லிடைக்குறிச்சி போலீசார் மூதாட்டியின் சடலத்தை கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : December 3, 2025 at 8:58 PM IST
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள கல்லிடைக்குறிச்சி பகுதியில் மழை காரணமாக, வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய 90 வயது மூதாட்டி உயிரிழந்தார்.
டிட்வா புயல் காரணமாக திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. மழையின் காரணமாக, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மானூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 150 ஏக்கருக்கும் அதிகமான பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்ட உளுந்து பயிர் தண்ணீரில் மூழ்கியது.
இதனால் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் கடும் வேதனை அடைந்துள்ளனர். எனவே கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
டிட்வா புயல் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள கல்லிடைக்குறிச்சியை சேர்ந்த சீதா திருமலை என்ற 90 வயது மூதாட்டி தனது பழமையான வீட்டில் வசித்து வந்தார்.
கடந்த சில வாரங்களாக பெய்த கனமழை காரணமாக இவரது வீட்டின் சுவர் ஈரம் பொங்கி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. நேற்று இரவு மூதாட்டி சீதா திருமலை வழக்கம் போல் தனது வீட்டில் தூங்கினார். இன்று அதிகாலை திடீரென வீட்டின் தளத்தின் மேல் சுவர் இடிந்து கீழ்தளத்தில் விழுந்தது.
இதைத்தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் வீட்டிற்குள் மூதாட்டி சீதா திருமலை சிக்கிக் கொண்டார். இது குறித்து அந்த பகுதியினர் கொடுத்த தகவலின்பேரில் அம்பாசமுத்திரம் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் பலவேசம் தலைமையிலான தீயணைப்பு துறையினர் வீட்டில் கிடந்த பொருட்களை அகற்றி மூதாட்டி சீதா திருமலையை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கு பின்னர் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய மூதாட்டியை சடலமாக மீட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து கல்லிடைக்குறிச்சி காவல் நிலைய போலீசார் மூதாட்டியின் சடலத்தை கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மழைக்கு வீடு இடிந்து விழுந்ததில் மூதாட்டி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.