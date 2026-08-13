கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்த 9 தமிழக மீனவர்கள் கைது: இலங்கை கடற்படை அட்டூழியம்
கடந்த வாரம் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்ற ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த 11 மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 13, 2026 at 4:03 PM IST
ராமேஸ்வரம்: இலங்கையின் கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்ட 9 தமிழக மீனவர்களை அந்நாட்டு கடற்படையினர் கைது செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
மீன்பிடித் தொழிலுக்காக கடலுக்கு செல்லும் தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்யும் சம்பவங்களும், சில நேரங்களில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தும் சம்பவங்களும் தொடர்கதையாகி வருகின்றன.
இலங்கை அருகே தமிழக கடற்பகுதிக்கு உட்பட இடங்களில் மீன்பிடித்தால் கூட, எல்லைத் தாண்டி வந்ததாக கூறி அந்நாட்டு கடற்படையினர் மீனவர்களை கைது செய்து விடுகின்றனர்.
இது குறித்து, தமிழக அரசு சார்பில் பிரதமருக்கு பல முறை கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, இந்த விவகாரத்தில் இலங்கைக்கு இந்தியா சார்பிலும் கண்டனங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இருந்தபோதிலும், தமிழக மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுவது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த வகையில், தற்போது ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து சுமார் 2,000 -க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள், 400 -க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீன்பிடிப்பதற்காக நேற்று (ஆக. 12) கடலுக்குள் சென்றனர்.
இந்நிலையில், கச்சத்தீவு - தலைமன்னார் இடையே ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது, அங்கு இலங்கை கடற்படையினர் வந்து அவர்களை சுற்றி வளைத்துள்ளனர்.
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பின்னர், எல்லைத்தாண்டி வந்து மீன்பிடித்ததாக கூறி, 9 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர். விசைப்படகுகளையும் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, அவர்களை மன்னார் கடற்படை முகாமுக்கு அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த சூழலில், இன்று அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்கும் நடவடிக்கையில் இலங்கை கடற்படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினரும், ராமேஸ்வரம் மக்களும் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர். மேலும், கைது செய்யப்பட்டுள்ள 9 மீனவர்களையும் உடனடியாக விடுவிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
முன்னதாக, கடந்த வாரம் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்ற ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த 11 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர். இதையடுத்து, அவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி, மத்திய வெளியுறவுத் துறை எஸ். ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் கடிதம் எழுதியது குறிப்பிடத்தக்கது.