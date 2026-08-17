அரசு பணியின் போது உயிரிழந்த கணவர்; இழப்பீடு கேட்டு 54 ஆண்டுகளாக போராடும் மூதாட்டி
வறுமையில் வாடும் தனக்கு பென்ஷன் வழங்க மாவட்ட நிர்வாகமும், தமிழ்நாடு அரசும் உதவ வேண்டும் என்று உச்சிமாகாளி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : August 17, 2026 at 7:45 PM IST
தூத்துக்குடி: அரசு பணியின் போது மின்சாரம் தாக்கி கணவர் உயிரிழந்த கணவருக்கு, இழப்பீடு வழங்கக்கோரி மூதாட்டி ஒருவர் கடந்த 54 ஆண்டுகளாக பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களில் மனு கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், புதுக்கோட்டை பிள்ளையார் கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதி குப்புசாமி- உச்சிமாகாளி (வயது 85). தூத்துக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அலுவலக உதவியாளராக குப்புசாமி பணியாற்றி வந்துள்ளார். இவர் கடந்த 1972- ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 02- ஆம் தேதி மகாத்மா காந்தி ஜெயந்தி நாளில், தேசியக் கொடியை ஏற்றுவதற்காக கொடிக்கம்பம் நடும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக மின்சாரம் பாய்ந்து பணியிடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார்.
பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை
இந்த நிலையில், தனது கணவர் பணியின்போது உயிரிழந்த நிலையில், தனக்கு வழங்க வேண்டிய எந்தவித அரசின் சலுகைகளையும், ஓய்வூதியமும் கிடைக்காமல் சுமார் 54 ஆண்டுகளாக உச்சிமாகாளி போராடி வருகிறார். பலமுறை பல்வேறு துறைகளில் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று உச்சிமாகாளி கண்ணீருடன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த சூழலில், தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு இன்று (ஆக.17) வந்திருந்த மூதாட்டி உச்சிமாகாளி, கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவினை வழங்கினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மூதாட்டி உச்சிமாகாளி, "தூத்துக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அலுவலக உதவியாளராக எனது கணவர் குப்புசாமி பணியாற்றினார். கடந்த 1972- ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 02- ஆம் தேதி மகாத்மா காந்தி ஜெயந்தி நாளில், தேசியக்கொடியை ஏற்றுவதற்காக கொடிக்கம்பம் நடும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக மின்சாரம் பாய்ந்து பணியிடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
54 ஆண்டுகளாக நீளும் கண்ணீர் கதை
கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல்வேறு வழிகளில் அரசாங்கத்திடம் மனுக்கள் அளித்தும், இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இதனால் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளேன். வறுமையில் வாழும் விதவையான தனக்கு கணவரின் பணிக்கால இறப்புக்கான உரிய நஷ்டஈடும், பணிக்கான ஓய்வூதியமும் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும், தமிழ்நாடு அரசுக்கும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தள்ளாத வயதில் யாருடன் துணையின்றி மூதாட்டி கண்ணீருடன் வந்து மனு அளித்தது, தூத்துக்குடி ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்த மக்களைக் கண்கலங்க செய்தது.