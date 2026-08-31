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நேபாள பெருவெள்ளத்தில் சிக்கிய 84 தமிழர்களை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை – பேரவையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தகவல்

சென்னை குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்த 'மகாதேவ் யாத்ரா' நிறுவனம் மூலம் நேபாளம் சென்ற 49 பேரை தொடர்புகொள்ள இந்திய தூதரகம் மூலம் தொடர்ந்து முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா (Screengrab from YT @Tamil Nadu Assembly)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 3:39 PM IST

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சென்னை: நேபாள பெருவெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களில் 84 தமிழர்களை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 31) பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை மீட்க தமிழக அரசு மேற்கொண்டுவரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தார்.

இதுகுறித்து பேசிய அவர், “கடந்த ஆகஸ்ட் 26-ம் தேதி நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தில் நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்கள் சிக்கிய தகவல் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து, அவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, அயலகத் தமிழர் நலத்துறை மற்றும் புதுடெல்லி இல்லத்தில் அவசரகால கட்டுப்பாட்டு மையம் அமைக்கப்பட்டு, உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.

ஆகஸ்ட் 27-ம் தேதி முதலமைச்சர் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் அடங்கிய உயர்மட்டக் குழு அமைக்கப்பட்டு, புதுடெல்லி சென்று மீட்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டது.

அமைச்சர்கள் குழு அமைப்பு

இந்திய மற்றும் நேபாள அரசுகளுடன் ஒருங்கிணைந்து மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான சிறப்பு அதிகாரியாக ஆஷிஸ் குமார் ஐ.ஏ.எஸ். நியமிக்கப்பட்டார். அன்றைய தினமே அமைச்சர்கள் குழு புதுடெல்லி சென்று கட்டுப்பாட்டு அறைகளை ஆய்வு செய்ததுடன், மத்திய அரசு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனையும் நடத்தியது.

ஆகஸ்ட் 28-ம் தேதி நேபாளத்தில் இருந்து பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்ட 21 தமிழர்கள் புதுடெல்லிக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். பின்னர் அவர்கள் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டு, தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்” எனத் தெரிவித்தார்.

84 பேரை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அதேபோல், வழிதவறியவர்கள் அல்லது பல்வேறு காரணங்களால் தொடர்பு கொள்ள முடியாத தமிழர்களை கண்டறிந்து மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மத்திய அரசு மற்றும் நேபாள அரசுடன் ஒருங்கிணைந்து மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

தொடர்பு கொள்ள முடியாத 5 பயணிகளின் உறவினர்களை அமைச்சர்கள் குழுவினர் நேரில் சந்தித்து, அவர்களை மீட்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கினர்.

இதுவரை கிடைத்த தகவலின்படி, தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 305 பேர் கைலாச யாத்திரைக்காக நேபாளம் சென்றுள்ளனர். இவர்களில் 220 பேர் பாதுகாப்பாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 84 பேரை தற்போது வரை தொடர்புகொள்ள முடியாத நிலை உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.

சென்னையில் இருந்து சென்றவர்களை தொடர்புகொள்ள முயற்சி

மேலும், “கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த சூப்பர் யாத்ரா நிறுவனம் மூலம் 57 பேர் நேபாளம் சென்றுள்ளனர். இவர்களில் 21 பேர் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு, சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். சென்னை குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்த மகாதேவ் யாத்ரா நிறுவனம் மூலம் 49 பேர் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். அவர்களைத் தொடர்புகொள்ள இந்திய தூதரகம் மூலம் தொடர்ந்து முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

ஆத்ம யோகா மையம் மூலம் 150 பேர் நேபாளம் சென்றுள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றனர். அவர்கள் புதுடெல்லிக்கு அழைத்து வரப்பட்டு பின்னர், சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளனர்” என அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

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சுற்றுலா சென்றவர்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளனர்

சுற்றுலாவுக்காக நேபாளம் சென்றவர்கள் குறித்து பேசிய அவர், "சுற்றுலாவுக்காக நேபாளம் சென்ற 39 பேரும் பாதுகாப்பாக உள்ளனர். இவர்களில் 3 பேர் ஏற்கனவே சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பியுள்ளனர். மீதமுள்ள 36 பேர் புதுடெல்லிக்கு அழைத்து வரப்பட உள்ளனர்.

அரசு உதவி எண்கள் மூலம் பெறப்பட்ட தகவலின்படி, மேலும் 10 பேர் சுற்றுலாவுக்காக நேபாளம் சென்றுள்ளனர். இவர்களில் ஒருவர் தமிழகம் திரும்பியுள்ள நிலையில், மீதமுள்ள 9 பேரையும் தமிழகத்திற்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்கள் வழியாக நேபாளம் சென்ற 34 தமிழர்கள் குறித்த தகவல்களும் கிடைத்துள்ளன. அவர்களின் பாதுகாப்பு குறித்தும் தமிழக அரசு தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது” எனக் கூறினார்.

அரசு உதவி எண்களை தொடர்புகொள்ளலாம்

நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தங்களது உறவினர்கள் குறித்து தகவல் அறிய விரும்புபவர்கள், அரசு உதவி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவித்த அமைச்சர், ”அவர்களை மீட்டு அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் அரசு செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை அரசு உதவி எண்கள் மூலம் 2,161 அழைப்புகளில் பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

நேபாளம் மட்டுமின்றி திபெத் மற்றும் சீனாவுடனும் மத்திய அரசு ஒருங்கிணைந்து மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தொடர்பு கொள்ள முடியாத 84 தமிழர்களையும் பாதுகாப்பாக மீட்டு தமிழகத்திற்கு அழைத்து வர மத்திய, மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன” என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.

TAGGED:

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அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
TN ASSEMBLY
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