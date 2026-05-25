84 சரித்திரப்பதிவேடு குற்றவாளிகள் கைது; சென்னை காவல் ஆணையர் அதிரடி
Published : May 25, 2026 at 2:28 PM IST
சென்னை: சென்னையில் 45 சரித்திரப்பதிவேடு குற்றவாளிகள் உட்பட 84 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். மேலும், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகள் மற்றும் குற்றப்பின்னணி நபர்களை கண்டறிந்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் எச்சரித்துள்ளார்.
சென்னையில் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு இக்குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு பின்னால் தொடர்புகளில் உள்ளவர்களையும் கண்டறிந்து கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் போலீஸார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதுதவிர, குற்றப் பின்னணி கொண்ட நபர்களின் குற்றச் செயல்களை ஒடுக்கி, குற்றமில்லா நகரமாக மாற்ற தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, அந்தந்த காவல் நிலைய எல்லைகளில் சிறப்பு சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, குற்றத்தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் காவல்துறையால் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்தவகையில், கடந்த 21 ஆம் தேதி, சென்னையில் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் மற்றும் இதர குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக தீவிர தணிக்கைச் சோதனை போலீஸ் தரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில், 133 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். இதேபோல், கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள்களுக்கு எதிராக சென்னை பெருநகரில் பல்வேறு இடங்களில் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதன் வாயிலாக, சட்டவிரோதமாக கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரை போன்ற போதைப்பொருட்கள் வைத்திருந்தது மற்றும் விற்பனை செய்தது தொடர்பாக 101 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து 21.4 கிலோ கஞ்சா மற்றும் போதைக்காக பயன்படுத்த வைக்கப்பட்டு இருந்த 1,070 உடல்வலி நிவாரண மாத்திரைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இந்த நிலையில், சென்னை மாநகரில் புதிய காவல் ஆணையராக பொறுப்பேற்று உள்ள அமல்ராஜ் உத்தரவின் பெயரில், தனிப்படை போலீஸார், சட்டம் ஒழுங்குக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்கள், போதைப்பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் நபர்கள், வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் சமூக விரோதிகள் ஆகியோரைக் கண்காணித்து கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கையில் களமிறங்கினர்.
இந்த சிறப்பு ஆய்வின் அடிப்படையில், குற்றப் பின்னணிக் கொண்ட நபர்கள் தணிக்கை செய்யப்பட்டு, 45 சரித்திரப்பதிவேடு குற்றவாளிகள் உட்பட 84 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். மேலும், 5.25 கிலோ கஞ்சா, 3.5 கிராம் மெத்தபெட்டமைன், 115 உடல்வலி நிவாரண மாத்திரைகள் மற்றும் 2.6 கிலோ கிராம் அளவில் குட்கா புகையிலை உள்ளிட்டவற்றை போலீஸார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
மேலும், தொடர்ந்து இதுபோன்ற சிறப்பு சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகள் மற்றும் குற்ற பின்னணி நபர்களை கண்டறிந்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் எச்சரித்துள்ளார்.