சுதந்திர தின விழா மேடையை அலங்கரித்த குட்டி காவல் ஆணையர்கள்; நெல்லையில் சுவாரசிய சம்பவம்
நெல்லை மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பாளையங்கோட்டை வ.உ.சி. மைதானத்தில் இன்று சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது.
Published : August 15, 2026 at 6:44 PM IST
திருநெல்வேலி: சுதந்திர தின விழாவிற்கு மாநகர காவல் ஆணையர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய் தனது இரண்டு குழந்தைகளையும் காவல் அதிகாரிகளுக்கான சீருடையில் அழைத்து வந்தது பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
நாடு முழுவதும் 80-வது சுதந்திர தின விழா இன்று (ஆகஸ்ட் 15) கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக நெல்லை மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பாளையங்கோட்டை வ.உ.சி. மைதானத்தில் சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் வழக்கம் போல் நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தேசிய கொடியேற்றி மரியாதை செலுத்தினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற காவல்துறையின் அணிவகுப்பு மரியாதையை மாவட்ட ஆட்சியர் ஏற்றுக்கொண்டார். இதையடுத்து சிறப்பாக பணியாற்றிய காவலர்கள் மற்றும் பிற அரசு அலுவலர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்கள் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆன்ந்த் மோகன் வழங்கினார்.
இந்நிலையில், இந்த சுதந்திர தின விழாவில் நெல்லை மாநகர காவல் ஆணையர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய், தனது இரண்டு குழந்தைகளையும் காவல் அதிகாரிகளுக்கான சீருடை அணிய வைத்து அழைத்து வந்தது பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய். இவர் தற்போது நெல்லை மாநகர காவல் ஆணையராக பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு சியா என்ற 7 வயதுடைய மகளும், அகஸ்தியா என்ற 4 வயதுடைய மகனும் உள்ளனர். பொதுவாக, சுதந்திர தினம் மற்றும் குடியரசு தின விழாவிற்கான கொண்டாட்டங்களில் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல் துறையின் உயர் அதிகாரிகள் தங்களது குடும்பத்தோடு கலந்து கொள்வது வழக்கமாகும்.
அந்த வகையில் இன்று நெல்லை பாளையங்கோட்டை வ.உ.சி மைதானத்தில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டத்தில், அம்மாவட்டத்தின் மாநகர காவல் ஆணையர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய் காவலர் வாகனங்கள் படைசூழ தனது குடும்பத்தோடு விழாவிற்கு வருகை தந்தார்.
அப்போது அவரது வாகனத்தில் இருந்து சியா மற்றும் அகஸ்தியா இருவரும் காவல் அதிகாரிகளின் சீருடையில் இறங்கியது அங்கிருந்த அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. இதையடுத்து குழந்தைகள் சியா மற்றும் அகஸ்தியா இருவரும் அவர்களது தந்தையுடன் விழா மேடைக்கு வந்து அனைவருக்கும் சல்யூட் அடித்தனர்.
இதுகுறித்து நெல்லை மாநகர காவல் ஆணையர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய் கூறியபோது, “எனக்கு காவல் பணியும், காவல் சீருடையும் மிகவும் பிடிக்கும். நான் சீருடை அணிந்திருப்பதைப் பார்த்ததில் இருந்தே என் குழந்தைகளுக்கு அதன் மீது ஆர்வம் ஏற்பட்டுவிட்டது. காவல்துறையின் பல்வேறு செயல்பாடுகள் மற்றும் காவலர்கள் ஆற்றும் பணிகள் குறித்து என் குழந்தைகளுக்கு மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளது. அவர்கள் விளையாடும்போது கூட காவல்துறை சார்ந்த விளையாட்டுகளையே அதிகம் விரும்புகிறார்கள்” என்றுத் தெரிவித்துள்ளார்.