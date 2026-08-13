80-வது சுதந்திர தின விழா- சென்னையில் இறுதிக்கட்ட அணிவகுப்பு ஒத்திகை நிறைவு
சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்படவுள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 1:23 PM IST
சென்னை: 80-வது சுதந்திர தின விழாவையொட்டி, சென்னையில் காவல்துறையினரின் இறுதிக்கட்ட அணிவகுப்பு ஒத்திகை சிறப்பாக நடைபெற்றது.
இந்தியாவின் 80-வது சுதந்திர தின விழா வரும் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சுதந்திர தின விழா சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் கொண்டாடப்படவுள்ளது. இந்த விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்த உள்ளார். இதற்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
அந்த வகையில், சுதந்திர தின விழாவுக்கான இறுதி அணிவகுப்பு ஒத்திகை ராஜாஜி சாலையில் இன்று காலை நடைபெற்றது. குதிரைப்படை, தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்புப் படை, மாநில காவல் துறை, கடலோர பாதுகாப்புக் குழுமம், சிங்கப்பெண்கள் அதிரடிப்படை, தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல் படை, நீலகிரி படைப்பிரிவு, கமாண்டோ படைப்பிரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு படைப்பிரிவுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் ஒத்திகையில் பங்கேற்றனர்.
இன்று நடைபெற்ற இறுதி ஒத்திகையில் காவல் மற்றும் பாதுகாப்புப் படைப்பிரிவுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள், துப்பாக்கி ஏந்தியபடி கம்பீரமாக அணிவகுத்துச் சென்று மரியாதை செலுத்தும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர்.
அணிவகுப்பின் ஒழுங்கு, நடை வேகம், படைப்பிரிவுகளின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் விழா மேடைக்கு மரியாதை செலுத்தும் நடைமுறைகள் என அனைத்து அம்சங்களும் ஒத்திகையில் தீவிரமாகப் பயிற்சி செய்யப்பட்டது. கடந்த ஆகஸ்ட 7 ஆம் தேதி காலை முதலாவது சுதந்திர தின அணிவகுப்பு ஒத்திகையும், கடந்த ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி இரண்டாவது அணிவகுப்பு ஒத்துகையும் நடைபெற்ற நிலையில், இன்று மூன்றாவது மற்றும் இறுதி அணிவகுப்பு ஒத்துகையானது நடைபெற்றது.
அணிவகுப்பு ஒத்திகை மற்றும் சுதந்திர தின விழா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் காரணமாக, கோட்டை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒத்திகை நடைபெற்ற நாட்களில் காலை 6 மணி முதல் 8.30 மணி வரை மெரினா மற்றும் கோட்டை பகுதிகளில் சிறப்பு போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் அமலில் இருந்தன.
இதனால், புனித ஜார்ஜ் கோட்டை மற்றும் மெரினா பகுதிகளை நோக்கி தேவையற்ற பயணங்களை பொதுமக்கள் தவிர்க்குமாறும், போக்குவரத்து காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தி இருந்தனர். மேலும், பொதுமக்கள் மாற்று வழித்தடங்களைப் பயன்படுத்துமாறும் போக்குவரத்து காவல்துறை சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.