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பில்லூர் அணையில் தண்ணீர் திறப்பு: காரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுப்பு

தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல தயாராக இருக்குமாறு பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பில்லூர் அணை
பில்லூர் அணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 12:06 PM IST

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கோவை: பில்லூர் அணையில் வினாடிக்கு 8 ஆயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் பவானியாறு காரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்மேற்கு பருவமழை வலுப்பெற்றுள்ள நிலையில் கேரளா மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. அந்தவகையில், நீலகிரி மாவட்டத்திலும் சமீப நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால், கோவை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்ட மக்களின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமான பில்லூர் அணை மிக வேகமாக நிரம்பி வருகின்றது.

இதன் தொடர்ச்சியாக இன்று (ஆகஸ்டு 2) காலை முதல் அணையில் இருந்து நீர் திறந்துவிடப்பட்டு உள்ளது. அணையின் மொத்த நீர்தேக்க உயரமான 100 அடியில் நீர்மட்டம் 97 அடியை எட்டியுள்ளது. இதேபோல், விநாடிக்கு 8 ஆயிரம் கன அடி அளவில் அணைக்கு தொடர்ச்சியாக நீர் வந்துக் கொண்டுள்ளது.

ஆகையால், அணையின் பாதுகாப்பு கருதி, வினாடிக்கு 8 ஆயிரம் கன அடி தண்ணீர் பவானியாற்றில் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக பவனியாற்றில் நீரின் வேகம் பலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

பில்லூர் அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர்
பில்லூர் அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அத்துடன், பில்லூர் அணையில் தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டதை அடுத்து, மாவட்ட நிர்வாகம் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, பவானி ஆற்றில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால், கரையோர பகுதிகளான மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகை மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வருவாய்த்துறை மற்றும் பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

​மேலும், பொதுமக்கள் ஆற்றில் இறங்கவோ, குளிக்கவோ, துணி துவைக்கவோ கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. அத்துடன், ​ஆற்றுப் பகுதியில் மீன்பிடிக்கவோ அல்லது புகைப்படம் (செல்ஃபி) எடுக்கவோ செல்ல வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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இத்துடன், தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாறத் தயாராக இருக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பில்லூர் அணையில் இருந்து 8 ஆயிரம் கன அடி நீர் பவானி ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டுள்ளதை அடுத்து ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

அதேபோல், காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக கர்நாடகா மாநிலத்தின் முக்கிய அணைகளில் ஒன்றான கபினி அணையில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் காவிரி ஆற்று பகுதிக்கு உபரிநீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. வினாடிக்கு 8 ஆயிரம் கன அடி முதல் 10 ஆயிரம் கன அடி வரையில் நீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக 25 ஆயிரம் கன வரையில் நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வந்த நிலையில் இன்று காலை அது குறைக்கப்பட்டது.

TAGGED:

பில்லூர் அணை திறப்பு
BAVANI RIVER
WATER RELEASE FROM DAM
FLOOD WARNING
PILLUR DAM

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