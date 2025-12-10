ETV Bharat / state

'நடக்கவே முடியாத நிலை, மருத்துவர்கள் எச்சரித்தும்...' 80 வயதிலும் பதக்கங்களை குவிக்கும் 'தடகள நாயகி'

மாணவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் மூத்தோருக்கான தடகள போட்டியில் பங்கேற்பவர்களுக்கு, தேவையான நிதி உதவிகளை அரசு செய்துகொடுக்க வேண்டும் என்பதும் லட்சுமியின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

லோகநாதன் - லட்சுமி தம்பதி
லோகநாதன் - லட்சுமி தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
கோயம்புத்தூர்: காலில் அடிபட்டு நடக்க முடியாமல் போனது. மருத்துவர்கள், ''இனிமேல் விளையாட்டு போட்டியில் பங்கேற்க கூடாது... விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளும் எண்ணத்தை கைவிட வேண்டும்'' என அறிவுறுத்தினர். தொடர்ந்து என்னால் சாதிக்க முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கையை என்னுள் ஏற்படுத்தி கொண்டு அடுத்த ஆண்டே ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் கலந்து கொண்டு பதக்கங்களை வென்றேன் '' என்கிறார் லட்சுமி.

கோவை ஹோப் காலேஜ் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் லோகநாதன் - லட்சுமி தம்பதி. லோகநாதன் தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் உடற்கல்வி இயக்குநராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். லட்சுமி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் உடற்கல்வி இயக்குநராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றுள்ளார். உடற்கல்வி ஆசிரியர்களாக பணியாற்றிய இவர்கள் இருவரும், சிறு வயது முதலே உடற்பயிற்சியில் கவனம் செலுத்தி வந்துள்ளனர்.

லோகநாதன் 9ம் வகுப்பு படிக்கும் போதே மாநில அளவிலான போட்டியில் கலந்துகொண்டு வெள்ளி கோப்பை வென்றுள்ளார். அப்போது அவரிடம் தோன்றிய உத்வேகம் 90 வயதிலும் தொடர்கிறது. பணி ஓய்வுக்கு பின்னர் மூத்தோர் தடகள போட்டியில் மாவட்ட, மாநில, தேசிய மற்றும் ஆசிய போட்டிகளில் பங்கேற்று நூற்றுக்கணக்கான பதக்கங்களையும், கோப்பைகளையும் வென்றுள்ளார்.

லோகநாதன் - லட்சுமி தம்பதி
லோகநாதன் - லட்சுமி தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனை தொடர்ந்து மனைவி லட்சுமியும் பணி ஓய்வு பெற்ற நிலையில், அவரையும் மூத்தோர் விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்துகொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தியதோடு பயிற்சியையும் வழங்கியுள்ளார். இதனால் விளையாட்டில் ஆர்வம் கொண்ட லட்சுமி இன்று வரை 80 வயதிலும் இந்திய அளவில் மட்டுமல்ல, உலக அளவில் பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெற்ற சர்வதேச மூத்தோருக்கான விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு பதக்கங்களை வென்று வருகிறார்.

இது குறித்து லட்சுமி கூறுகையில், ''தனக்கு திருமணமாகி முதல் குழந்தை பிறந்த நிலையில் தன்னை கணவர் உயர்கல்வி படிக்க வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, பல்வேறு கல்லூரிகளில் பட்டப்படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் ஆராய்ச்சி படிப்பு என 8 பட்டப்படிப்புகளை முடித்தேன். தொடர்ந்து, விளையாட்டில் ஆர்வம் இருந்ததால், அதற்கான படிப்பை முடித்தவுடன் அரசு பள்ளியில் சேர்ந்து உடற்கல்வி ஆசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றேன்.

லோகநாதன் - லட்சுமி தம்பதி வென்ற பதக்கங்களும், கோப்பைகளும்
லோகநாதன் - லட்சுமி தம்பதி வென்ற பதக்கங்களும், கோப்பைகளும் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் பின்னர் வீட்டில் சும்மா இருப்பதை காட்டிலும் ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என கணவர் எனக்கு அளித்த ஊக்கம் மற்றும் பயிற்சியின் காரணமாக மூத்தோர் தடகள போட்டியில் மாவட்ட, மாநில, தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் பங்கேற்று பதக்கங்களை வென்றுள்ளேன். பின்லாந்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்று மூன்றாவது இடம் பிடித்தது மறக்க முடியாத அனுபவம்.

அதுமட்டுமின்றி, நாள்தோறும் யோகா மற்றும் உடற்பயிற்சிகளை செய்வதால் இன்று வரை தன்னால் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பதக்கங்களை பெற முடிகிறது. தற்போது உள்ள மாணவர்கள் எங்களை பார்த்து விளையாட்டில் ஆர்வம் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே இதனை செய்து வருகிறோம். பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்காக அரசு பல்வேறு உதவி செய்து வருகிறது. அதேபோல, மாணவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் மூத்தோருக்கான தடகள போட்டியில் பங்கேற்பவர்களுக்கு தேவையான நிதி உதவிகள் செய்தால், நாங்கள் இன்னும் மேலும் வளர உதவியாக இருக்கும். தனது கணவர் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் தந்த ஆதரவு காரணமாகவே என்னால் சாதிக்க முடிகிறது.

லோகநாதன் - லட்சுமி தம்பதி
லோகநாதன் - லட்சுமி தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த வயதிலும், நாங்கள் கலந்து கொள்ளும் சர்வதேச போட்டிகளை காண எங்களது குழந்தைகள் மட்டுமல்லாமல், பேர குழந்தைகளும் வருகின்றனர். எனது கணவர் பங்கேற்ற விளையாட்டு போட்டிகளில் தங்கப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளார். அந்த பதக்கங்களை தற்போது தங்க வளையல்களாக மாற்றி எனது கையில் அணிந்துள்ளேன். இது அவரின் வெற்றியை காட்டுகிறது. அந்த வெற்றியின் ஞாபகார்த்தமாகத்தான் கையில் வளையலாக அணிந்துள்ளேன் என மெய்சிலிர்க்க வைத்தார் லட்சுமி.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''கடந்த 2011ம் ஆண்டு ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற விளையாட்டுப் போட்டியில் எனது காலில் அடிபட்டு நடக்க முடியாமல் போனது. அப்போது மருத்துவர்கள், ''இனிமேல் விளையாட்டு போட்டியில் பங்கேற்க கூடாது. விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளும் எண்ணத்தை கைவிட வேண்டும்'' என அறிவுறுத்தினர்.

லோகநாதன் மற்றும் சக வீரர்கள்
லோகநாதன் மற்றும் சக வீரர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனினும், நான் அவர்கள் கூறிய சிகிச்சை முறைகளை சரியாக கையாண்டு மனப்பயிற்சி மற்றும் உடற்பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தேன். தொடர்ந்து என்னால் சாதிக்க முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கையை என்னுள் ஏற்படுத்தியதை தொடர்ந்து, அடுத்த ஆண்டே ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் கலந்து கொண்டு பதக்கங்களை வென்றேன். தன்னம்பிக்கை இருந்தால் எந்த வயதிலும் சாதிக்கலாம்'' என்றார்.

லோகநாதன் பேசுகையில், '' உடற்கல்வி இயக்குநராக பணி ஓய்வு பெற்ற நிலையில், மூத்தோருக்கான தடகள போட்டிகளில் மாநில மற்றும் தேசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பதக்கங்களை வென்றுள்ளேன். அதே போல, இரண்டு முறை ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு பதக்கங்களையும் வென்றுள்ளேன். தற்போது எனக்கு 90 வயது என்பதால், கடந்த சில மாதங்களாக விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்பதை தவிர்த்து வருகிறேன். ஆனால், எனது மனைவி 80 வயதிலும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று விளையாட்டு போட்டிகளில் பதக்கங்களை பெற்று வருகிறார். அவர் செல்லும் அனைத்து போட்டிகளிலும் பதக்கங்களை வென்று வருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மாநில அளவிலான போட்டிகளில் நாங்கள் ஒரே நேரத்தில், ஒரே போட்டியில் தங்கப் பதக்கங்களையும், வெள்ளி பதக்கங்களையும் வென்றது மறக்க முடியாத அனுபவம்.'' என்றார்.

