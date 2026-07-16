வால்பாறையில் 8 வயது பெண் யானை உயிரிழப்பு
பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் உடல்நலம் குன்றி யானை உயிரிழந்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
Published : July 16, 2026 at 9:41 PM IST
கோயம்புத்தூர்: வால்பாறையில் உயிரிழந்துக் கிடந்த 8 வயது பெண் யானையை வனத்துறையினர் பிரேதப் பரிசோதனை செய்து அடக்கம் செய்தனர்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம், மானாம்பள்ளி வனச்சரகம், தனியார் காடுகள் பிரிவுக்குட்பட்ட முருகன் எஸ்டேட் கள எண் 5-ல் நேற்று (ஜூலை 15) சுமார் 8 வயதுடைய பெண் யானை உயிரிழந்துக் கிடந்தது களப்பணியாளர்கள் ரோந்து செல்லும்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து இன்று (ஜூலை 16) காலை ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் துணை இயக்குநர் தலைமையில் மானாம்பள்ளி வனச்சரக அலுவலர் கிரிதரன், என்சிஎஃப் தன்னார்வலர் கணேசன் ஆகியோர் முன்னிலையில் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகக் கால்நடை மருத்துவர் மெய்யரசன், உயிரிழந்த பெண் யானையின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைச் செய்தார்.
பெண் யானை செரிமானக் கோளாறு காரணமாக உடல்நலம் குன்றி உயிரிழந்துள்ளதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும் பிரேதப் பரிசோதனையின்போது யானையின் உடல் பாகங்களை சேகரம் செய்து ஆய்வகப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து வனக்குழுவினர் முன்னிலையில் யானையின் உடல் நிகழ்விடத்திலேயே குழித்தோண்டி புதைக்கப்பட்டது.
கோயம்புத்தூர் வனச்சரகத்தில் யானைகள் தொடர்ந்து உயிரிழந்து வருவது சமூக ஆர்வலர்கள், விலங்கின ஆர்வலர்களை கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.