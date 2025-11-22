சிவகங்கை அருகே வேன் கவிழ்ந்து விபத்து - 8 பெண் தொழிலாளர்கள் காயம்!
மதுரை, தொண்டி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நிகழ்ந்த வேன் விபத்து குறித்து பூவந்தி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 22, 2025 at 1:52 PM IST
சிவகங்கை: தனியார் கார்மெண்ட்ஸ் தொழிற்சாலை பணியாளர்களை ஏற்றிச் சென்ற வேன் கவிழ்ந்ததில் 8 பெண் தொழிலாளர்கள் காயமடைந்தனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் அரசனூர் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் மில்லில் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பல்வேறு கிராமங்களை சேர்ந்த பெண்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்கள் அனைவரையும் அந்த கார்மெண்ட்ஸ் தொழிற்சாலை நிர்வாகம் காலையில் வேன் வைத்து அழைத்து வந்து பின்னர் மாலையில் பணி முடிந்தவுடன் மீண்டும் வேனில் ஏற்றி அவர்களது ஊர்களுக்கு அழைத்துச் சென்று விட்டு விடும்.
வழக்கம் போல் இன்று காலை திருபுவனம், சமத்துவபுரம் மற்றும் அருகிலுள்ள சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் இருந்து பெண் பணியாளர்களை ஏற்றிக் கொண்டு, வேன் அந்த தனியார் கார்மெண்ட்ஸ் தொழிற்சாலைக்கு சென்று கொண்டிருந்தது.
பெண் தொழிலாளர்கள் வந்த வேன் சமத்துவபுரம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது, அதன் பின்னால் வந்த தனியார் பேருந்து வேனை முந்தி செல்ல முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. இதே நேரத்தில் எதிர்புற திசையிலிருந்து வந்த இரு சக்கர வாகனம், வேன் மீது மோதுவது போல் நெருங்கி வந்ததால், செய்வதறியாது திகைத்த ஓட்டுநர் பதற்றமடைந்துள்ளார். இதனால், வேனை அவர் சாலையோர பள்ளத்தில் இறக்கியுள்ளார். அதனால் வேன் சாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் இந்திராணி, ஜெயலலிதா, மகேஸ்வரி, ராஜகுமாரி, முத்தீஸ்வரி, கயல்விழி, ஆதீஸ்வரி, சத்யா ஆகிய 8 பெண்கள் காயமடைந்தனர்.
இந்த விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்ததும், 108 ஆம்புலன்ஸ் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, காயமடைந்த பெண் தொழிலாளர்களை மீட்டு சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் தேவையான சிகிச்சையை வழங்கினர்.
பெண் தொழிலாளர்கள் சென்ற வேன் விபத்துக்குள்ளானது குறித்து தகவல் கிடைத்தவுடன், அந்த பகுதியில் இருந்தவர்களும், பெண் தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு ஓடி வந்தனர். இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.
மேலும் விபத்து நிகழ்ந்தது குறித்து தகவல் அறிந்தவுடன் விரை்து வந்த பூவந்தி காவல் துறையினர், விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.