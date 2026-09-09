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கீழடியில் கிடைத்த 8 அடுக்கு சுடுமண் உறைகிணறு - அகழாய்வு பணிகள் மும்முரம்

அகழாய்வில் 2 அடுக்குகள் கொண்ட உறை கிணறு ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது இரண்டாவதாக 8 அடுக்குகள் கொண்ட உறை கிணறு வெளிப்பட்டுள்ளது.

8 அடுக்குகள் கொண்ட சுடுமண் உறை கிணறு
8 அடுக்குகள் கொண்ட சுடுமண் உறை கிணறு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 8:40 PM IST

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சிவகங்கை: கீழடியில் நடைபெற்று வரும் 11-ம் கட்ட அகழாய்வில், 8 அடுக்குகள் கொண்ட சுடுமண் உறை கிணறு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில், கஜேந்திரன் என்பவரது நிலத்தில் கடந்த மார்ச் 18 முதல் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை மூலமாக அகழாய்வுப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே, பல்வேறு அரிய பொருட்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதால், அகழாய்வுப் பணியை தொல்லியல் துறை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

தற்போது, கீழடியில் நடைபெற்று வரும் 11-ம் கட்ட அகழாய்வில் 8 அடுக்குகள் கொண்ட இரண்டாவது சுடுமண் உறை கிணறு வெளிப்பட்டுள்ளது. மேலும் சில அடுக்குகள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுவதால், அகழாய்வுப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

கீழடியில் வாழ்ந்த மக்கள் நீர் மேலாண்மையில் சிறந்து விளங்கியதற்கான சான்றுகளாக, ஒவ்வொரு கட்ட அகழாய்விலும் 2 முதல் 7 அடுக்குகள் வரையிலான உறைகிணறுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவை குடிநீர், பாசனம் மற்றும் சாயத் தொழில் உள்ளிட்ட பயன்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

மேலும், தண்ணீரை கொண்டு வருவதற்கும், கழிவுநீரை வெளியேற்றுவதற்கும் திறந்த மற்றும் மூடிய நிலையில் அமைக்கப்பட்ட வாய்க்கால் அமைப்புகளும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 11-ம் கட்ட அகழாய்வில் ஒரே குழியில் அடுத்தடுத்து 3 விதமான வடிகால் அமைப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

அகழாய்வுப் பணிகள்
அகழாய்வுப் பணிகள் நடக்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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ஏற்கனவே, இந்த அகழாய்வில் 2 அடுக்குகள் கொண்ட ஒரு உறை கிணறு கண்டறியப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது இரண்டாவதாக கண்டறியப்பட்ட உறை கிணறு 8 அடுக்குகள் வரை வெளிப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, இதன் வளைய அடுக்குகள் சேதமின்றி காணப்படுகின்றன.

உறை கிணற்றின் வளைய அடுக்குகள் மேற்புறம் குறுகியதாகவும், கீழ்ப்பகுதி சற்று அகலமாகவும், ஒன்றுக்குள் ஒன்று சொருகிக்கொள்ளும் வகையிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனால், உறை கிணற்றின் கட்டுமானத் தொழில்நுட்பம் ஆய்வாளர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது. உறை கிணற்றில் மேலும் சில அடுக்குகள் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், அப்பகுதியில் தொடர்ந்து அகழாய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

கீழடி
8 அடுக்கு உறைகிணறு
கீழடியில் உறைகிணறு கண்டுபிடிப்பு
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