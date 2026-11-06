இலங்கை சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட 8 மீனவர்கள் சென்னை வருகை
சென்னை வந்த மீனவர்களை தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வாகனம் மூலம் அவர்களது சொந்த ஊரான ராமேஸ்வரத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : November 6, 2026 at 3:05 PM IST
சென்னை: இலங்கை சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட 8 மீனவர்கள் விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்த நிலையில், அவர்களை மீன்வளத் துறை அதிகாரிகள் வரவேற்றனர்.
ராமேஸ்வரம் பகுதியைச் சேர்ந்த 9 மீனவர்கள் கடந்த அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி விசைப்படகு ஒன்றில் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர். அப்போது அவர்க்ள் நள்ளிரவு நேரத்தில் நெடுந்தீவு அருகே கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது, அங்கு ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இலங்கை கடற்படையினர் அவர்களது விசைப்படகை தடுத்தி நிறுத்தியுள்ளனர்.
தொடர்ந்து, இலங்கை கடல் எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து மீன்பிடித்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டி, படகில் இருந்த 9 மீனவர்களையும், இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர். மேலும், அவர்கள் பயன்படுத்திய விசைப்படகு, மீன்பிடி வலைகள் மற்றும் மீனவர்கள் பிடித்து வைத்திருந்த மீன்களையும் பறிமுதல் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்ட 9 மீனவர்களையும் இலங்கைக்கு அழைத்துச் சென்ற கடற்படையினர், அங்குள்ள நீதிமன்றத்தில் அவர்களை ஆஜர்படுத்தினர். பின்னர் அவர்கள் யாழ்ப்பாணம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதில், விசைப்படகை ஓட்டிச் சென்ற மீனவர் ஏற்கனவே ஒருமுறை இலங்கை கடற்படையிடம் பிடிபட்டிருந்த நிலையில், மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக கைது செய்யப்பட்டதால் அவருக்கு 3 மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
இதனிடையே, தமிழ்நாடு மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்ட தகவல் அறிந்த மத்திய, மாநில அரசுகள், அவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டன. தொடர்ந்து, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள், இலங்கை அரசின் அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு, மீனவர்களை சொந்த ஊருக்கு அழைத்து வருவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர்.
இந்த நிலையில், கடந்த அக்டோபர் 30-ஆம் தேதி நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, 9 மீனவர்களில் 8 பேரை விடுதலை செய்து இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, விடுதலை செய்யப்பட்ட 8 மீனவர்களும் இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். பின்னர் அவர்கள் இந்திய தூதரகத்தின் முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து, 8 மீனவர்களும் இந்தியா திரும்புவதற்குத் தேவையான பயண ஆவணங்களைப் பெறும் வகையில், இந்திய தூதரக அதிகாரிகள், அந்த மீனவர்களுக்கு அவசரகால பயணச் சான்றிதழ்களை வழங்கினர். மேலும், இலங்கையில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னைக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்தனர்.
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இதையடுத்து, நேற்று (நவம்பர் 5) நள்ளிரவு இலங்கையில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் மூலம், கொழும்பில் இருந்து புறப்பட்ட 8 ராமேஸ்வரம் மீனவர்களும், இன்று அதிகாலை சென்னை வந்தடைந்தனர். சென்னை வந்த 8 மீனவர்களையும், மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் வரவேற்றனர். பின்னர் மீனவர்களுக்குத் தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்து அரசு சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வாகனம் மூலம் அவர்களது சொந்த ஊரான ராமேஸ்வரத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.