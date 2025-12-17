திருத்தணி அருகே 7-ஆம் வகுப்பு மாணவன் உயிரிழந்த சம்பவம்: அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மீது வழக்குப்பதிவு
உயிரிழந்த மாணவனின் பெற்றோர், உறவினர்களுடன் தமிழக அமைச்சர் நாசர் சுமார் 2 மணி நேரம் சமாதானம் பேசினார்.
Published : December 17, 2025 at 8:47 PM IST
திருவள்ளூர்: தமிழக அமைச்சர் நாசர் சமாதானம் பேசியதையடுத்து, அரசுப் பள்ளிக் கட்டடத்தின் கைப்பிடிச் சுவர் இடிந்து விழுந்து உயிரிழந்த மாணவனின் உடலை அவரது உறவினர்கள் இன்று பெற்றுக் கொண்டனர்.
உயிரிழந்த மாணவனின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த 3 லட்சம் ரூபாய், 5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் மாவட்ட கல்வித் துறை அதிகாரிகள் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே கொண்டாபுரம் அரசுப் பள்ளியில் மோகித் என்ற மாணவன் 7-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். மாணவன் நேற்று (டிச.16) பள்ளி வளாகத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது ஒரு கட்டடத்தின் கைப்பிடி சுவர் திடீரென இடிந்து விழுந்துள்ளது. அப்போது அதன் அருகில் இருந்த மாணவன் மோகித் இடிபாடுகளில் சிக்கி படுகாயமடைந்தார். உடனடியாக சக மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மோகித்தை மீட்டு திருத்தணி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், மாணவனை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த மாணவனின் பெற்றோர், உற்றார், உறவினர்கள் மற்றும் ஊர்காரர்கள் அனைவரும் பள்ளி வளாகத்தில் ஒன்று திரண்டனர். மேலும், பள்ளி கட்டடத்தின் பாதுகாப்பற்ற நிலை மற்றும் ஆசிரியர்களின் அலட்சியமே மாணவனின் உயிரிழப்புக்கு காரணம் என குற்றம்சாட்டி பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் கல்வித் துறை அதிகாரிகளை கண்டித்து, மாணவனின் சடலத்தை மருத்துவமனை வளாகத்தில் வைத்து அவர்கள் போரட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. மேலும், மாணவனின் உடலை வாஹ்க மறுத்த அவரது உறவினர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் மருத்துவமனைக்கு வரவேண்டும் என்று கோரிக்கையை முன்வைத்து தொடர்ந்து அங்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இதனையடுத்து மருத்துவமனைக்கு விரைந்த தமிழக அமைச்சர் நாசர், திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப், சட்டமன்ற உறுப்பினர் சந்திரன் ஆகியோர் உயிரிழந்த மாணவன் மோகித்தின் தந்தை சரத்குமாரிடம் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது அவருக்கு ஆர்.கே.பேட்டை வட்டார வளர்ச்சித்துறை அலுவலகத்தில் உதவியாளர் பணிக்கான ஆணையையும், அரசு சார்பில் முதலில் அறிவிக்கப்பட்ட மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகையை 5 லட்சமாக உயர்த்தி அதற்கான காசோலையும் அமைச்சர் நாசர் வழங்கினார். இதையடுத்து மாணவர் மோகித்தின் உடலை அவரது உறவினர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர்.
தலைமை ஆசிரியர் மீது வழக்குப்பதிவு: இதனிடையே, உயிரிழந்த மாணவன் மோகித்தின் தந்தை சரத்குமார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் தியாகராஜன், மாவட்ட கல்வித்துறை அதிகாரி அமுதா, முதன்மை கல்வித் துறை அதிகாரி கற்பகம் ஆகியோர் மீது திருத்தணி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கொண்டாபுரம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை 200- க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிப்பு வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.