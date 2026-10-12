மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை - சென்னையில் பரிதவித்த 78 பயணிகள்
190 பேருடன் புறப்பட வேண்டிய மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறையை கருத்தில் கொண்டு, அதனை இயக்க விமானி மறுத்தார்.
Published : October 12, 2026 at 3:47 PM IST
சென்னை: சென்னையில் இருந்து மலேசியாவிற்கு செல்ல வேண்டிய மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம், ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை காரணமாக இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக புறப்பட்ட நிலையில், 78 பயணிகள் மாற்று விமானத்தில் புறப்பட்டு சென்றனர்.
மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து சென்னைக்கு வரும் மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம், தினமும் இரவு 10.50 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தை வந்தடையும். பின்னர் நள்ளிரவு 11.55 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து கோலாலம்பூருக்குப் புறப்பட்டுச் செல்வது வழக்கம்.
அதன்படி நேற்றிரவு சென்னைக்கு வரவேண்டிய அந்த விமானம், திட்டமிட்ட நேரத்துக்கு 15 நிமிடங்கள் முன்னதாகவே இரவு 10.35 மணிக்கு வந்து சேர்ந்தது. இதனையடுத்து வழக்கமான நடைமுறைகளின்படி விமானத்தை மீண்டும் கோலாலம்பூருக்கு இயக்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அப்போது விமானத்தில் 178 பயணிகள் மற்றும் 12 விமான ஊழியர்கள் என மொத்தம் 190 பேர் பயணம் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. பயணிகளை விமானத்தில் ஏற்றுவதற்கு முன்னதாக விமானி, அதன் இயந்திரங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான அம்சங்களைச் சரிபார்த்துள்ளார். அப்போது விமானத்தில் பயணிப்பவர்களுக்குத் தேவையான ஆக்சிஜன் இருப்பு குறைவாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. உடனடியாக விமானி பாதுகாப்புக் காரணங்களைக் கருத்தில் கொண்டு விமானத்தை இயக்க மறுத்தார்.
இதுகுறித்து சென்னை விமான நிலையக் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கும், உயர் அதிகாரிகளுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து விமான பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுடன் அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தினர். அதனைத்தொடர்ந்து விமானத்தில் 100 பயணிகளை மட்டுமே ஏற்றிச் செல்ல முடிவு செய்யப்பட்டதாக தெரிகிறது. எஞ்சிய 78 பயணிகளையும் சென்னையில் இருந்து கோலாலம்பூர் செல்லும் மாற்று விமானங்களில் அனுப்பி வைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டது.
இதன்படி முன்பதிவு அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட முதல் 100 பயணிகள் விமானத்தில் ஏற்றப்பட்டனர். மற்ற பயணிகள் தங்களையும் அதே விமானத்தில் பயணிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய விமான நிறுவன அதிகாரிகளும், விமான நிலைய அதிகாரிகளும் மாற்று விமானங்களில் அனுப்பி வைக்க உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்று உறுதியளித்தனர். இதனையடுத்து பயணிகள் சமாதானமடைந்தனர்.
தொடர்ந்து 100 பயணிகள் மற்றும் 12 விமான ஊழியர்கள் என மொத்தம் 112 பேருடன் மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் இன்று அதிகாலை 2.20 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து கோலாலம்பூருக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றது. இதனால் அந்த விமானம் புறப்பட வேண்டிய நேரத்தைவிட இரண்டு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக தாமதமானது.
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விமானத்தில் பயணம் செய்ய முடியாத 78 பயணிகளும், சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்ள பயணிகள் ஓய்வறையில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் இன்று சென்னையில் இருந்து கோலாலம்பூர் செல்லும் ஏர் ஏசியா மற்றும் மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானங்களில் அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாக விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்தச் சம்பவம் சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.