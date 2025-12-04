தமிழ்நாட்டில் 77.52 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட வாய்ப்பு... சென்னையில் மட்டுமே 10.40 லட்சமா?
Published : December 4, 2025 at 8:15 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து 77.52 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 40 லட்சம் வாக்காளர்களில், 10.40 லட்சம் பேர் நீக்கப்படலாம் என தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் (SIR) நடைபெற்று வருகின்றன. தற்போது நடைபெற்று வரும் கணக்கீட்டு காலம், வரும் 11ஆம் தேதியுடன் நிறைவடையும். வரைவு வாக்காளர் பட்டியலானது இதுவரையில் இறுதி செய்யப்படவில்லை. வரைவு வாக்காளர் பட்டியலானது சிறப்புத் தீவிர திருத்தப்பணி கால அட்டவணைப்படி, டிச.16 ஆம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மொத்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை 6.41 கோடியாக உள்ளது. இதில் டிசம்பர் 1ம் தேதி வரை 6.36 கோடி எஸ்ஐஆர் படிவங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு இருப்பதாக தேர்தல் ஆணைய ஆவணங்கள் தெரிவிக்கின்றன. டிசம்பர் 1ம் தேதி நிலவரப்படி 5.18 கோடி கணக்கீட்டு படிவங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உயிரிழந்தவர்கள் 25.72 லட்சம் பேர், தொடர்பு கொள்ள முடியாதவர்கள் 8.95 லட்சம் பேர், நிரந்தரமாக இடம்பெயர்ந்தவர்கள் 39.27 லட்சம் பேர் மற்றும் 2 இடங்களில் பெயர் உள்ளவர்கள் 3.32 லட்சம் பேர் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. அடுத்த வாரம் 11 ஆம் தேதி வரை எஸ்ஐஆர் விண்ணப்பங்களை திருப்பி கொடுக்க அவகாசம் உள்ள நிலையில் இந்த எண்ணிக்கை மேலும் குறைய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கிறார்கள்.
சென்னையில் 40 லட்சம் வாக்குகள் உள்ள நிலையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 10.40 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை மாவட்டத்தின் 16 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலின்படி மொத்தம் 40.15 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 19,70,279, பெண் வாக்காளர்கள் 20,44,323, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 1,276 உள்ளனர். இதில் எஸ்ஐஆர் தீவிர வாக்காளர்கள் திருத்தப்பணிக்கு பிறகு உயிரிழந்தவர்கள், தொடர்பு கொள்ள முடியாதவர்கள், நிரந்தரமாக இடம் பெயர்ந்தவர்கள், 2 இடங்களில் இரட்டை வாக்குரிமை என 10.41 வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட உள்ளனர்.
குறிப்பாக, சென்னையில் அதிகபட்சமாக வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் 90 ஆயிரம் பேரும், மயிலாப்பூர் தொகுதியில் 88 ஆயிரம், அண்ணா நகர் 84 ஆயிரம் பேரும், சேப்பாக்கம் திருவல்லிகேணியில் 83 ஆயிரம் பேரும், ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் 82 ஆயிரம் பேரும், விருகம்பாக்கம், தியாகராயர் நகரில் தலா 79 ஆயிரம் பேரும், கொளத்தூர் தொகுதியில் 73 ஆயிரம் பேரும், குறைந்தபட்சமாக திரு.வி.க.நகர் தொகுதியில் 32 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. மொத்தமாக சென்னையில் 40 லட்சம் வாக்குகள் உள்ள நிலையில் வரைவு வாக்காளர். பட்டியலில் 10.40 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
வரும் 16ஆம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியல் வெளியான பிறகு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் புதிதாக பட்டியலில் சேர்வதற்கான படிவத்தை கொடுத்து பட்டியலில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் எனவும், இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி மாதம் 2026 வெளியாகும் எனவும் அவர்கள் அடுத்த ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிக்கும் உரிமையை பெறுவார்கள் எனவும் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.