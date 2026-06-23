ETV Bharat / state

சென்னையில் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான சிறப்பு நடவடிக்கை: ஒரே வாரத்தில் 77 பேர் கைது

சட்டவிரோதமாக போதைப்பொருட்களை கடத்தி வருபவர்கள், பதுக்கி வைப்பவர்கள் மற்றும் ரகசியமாக விற்பனையில் ஈடுபட்டவர்கள் தொடர்பாக 38 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 77 நபர்களை கைது செய்துள்ளனர்.

போதைப்பொருள்
போதைப்பொருள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 9:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மாநகர காவல் ஆணையரின் உத்தரவின்பேரில் கடந்த ஏழு நாட்களில் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான சிறப்பு நடவடிக்கையில் 38 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு 77 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின் பெயரில் சென்னை மாநகரில் போதைப்பொருளுக்கு எதிராக சிறப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

குறிப்பாக 12 காவல் மாவட்டங்களிலும் துணை ஆணையாளர்கள் மேற்பார்வையில் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசாருடன் இணைந்து சென்னை முழுவதும் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த குழுக்கள், போதைப் பொருட்களை வைத்திருப்பவர்கள், கடத்தி வருபவர்கள் மற்றும் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்பவர்களை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

மேலும் போதைப்பொருட்கள் மற்றும் செயற்கை போதைப்பொருட்களை விற்பனை செய்பவர்கள், இவர்களுடன் வலைபின்னல் தொடர்பிலுள்ள நபர்களை கண்காணித்து, அவர்களையும் போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார் கைது செய்து சம்மந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்களில் ஒப்படைத்து வருகின்றனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த ஜூன் 14ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 20ஆம் தேதி வரையிலான ஒரு வாரத்தில், சென்னை பெருநகர காவல் நிலைய ஆய்வாளர்கள் தலைமையிலான தனிப்படையினர் தங்களது காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

அதன் மூலம், முக்கிய இடங்களில் வாகனத் தணிக்கைகள் மேற்கொண்டும், சட்டவிரோதமாக போதைப்பொருட்களை கடத்தி வருபவர்கள், பதுக்கி வைப்பவர்கள் மற்றும் ரகசியமாக விற்பனையில் ஈடுபட்டவர்கள் தொடர்பாக 38 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 77 நபர்களை கைது செய்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: அம்மோனியா கசிவு: உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 9 ஆக உயர்வு

இவர்களிடமிருந்து 22 கிலோ கஞ்சா, 831 கிராம் மெத்தபெட்டமைன், 6 மி.கி. ஓப்பியம், 2 மி.கி. கொக்கைன், 1,222 மாத்திரைகள் மற்றும் போதைப்பொருள் விற்பனைக்கு பயன்படுத்திய 4 இருசக்கர வாகனங்கள், 1 ஆட்டோ, 1 கார் மற்றும் 5 செல்போன்கள் போன்றவற்றை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், சென்னையில் போதைப்பொருட்கள் மற்றும் குட்கா, மாவா உள்ளிட்டபுகையிலை பொருட்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தீவிரபடுத்தப்பட்டு, இது தொடர்பான குற்றங்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், அவர்களது வங்கி கணக்குகளை முடக்க செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும எனவும் சென்னை காவல் ஆணையர் எச்சரித்துள்ளார்.

TAGGED:

CHENNAI ANTI DRUG OPERATION
ARRESTS IN DRUG CASES
போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை
போதைப்பொருள் கைது
SPECIAL ANTI DRUG OPERATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.