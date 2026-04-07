தமிழகம் முழுவதும் 7,454 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல்; 2021ஐ போல மீண்டும் முதலிடம் பெற்ற கரூர் தொகுதி
கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் கரூர் தொகுதியில் அதிக வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில், தற்போதும் 108 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : April 7, 2026 at 11:41 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைந்த நிலையில், இதுவரை 7,454 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல், கடந்த ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி தொடங்கியது. முதல் நாளில் இருந்தே அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள், சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என பலரும் ஆர்வமுடன் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய முதல் நாள் அன்றே, தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அதே போன்று தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த 31-ஆம் தேதி பெரம்பூர் தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். மேலும் அவர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி மனு தாக்கல் செய்தார். வேட்புமனு தாக்கலுக்கு இறுதி நாளான நேற்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
மேலும், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியிலும், நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் காரைக்குடி தொகுதியிலும் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனர். அதே போன்று திமுகவின் அமைச்சர்கள் துரைமுருகன் காட்பாடி தொகுதியிலும், ஐ.பெரியசாமி ஆத்தூர் தொகுதியிலும், பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சாத்தூர் தொகுதியிலும், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கோவை தெற்கு தொகுதியிலும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர்.
நேற்றுடன் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு முடவடைந்த நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் 7454 வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளது. இதில் ஆண்கள் 6,095, பெண்கள் 1,356, திருநங்கை 2 பேரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் அதிகபட்சமாக கரூரில் 108 பேர் வேட்பு மனுதாக்கல் செய்துள்ளனர். வில்லிவாக்கம் மற்றும் ராதாபுரத்தில் திருநங்கைகள் இருவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். சென்னையை பொறுத்தவரையில் 16 தொகுதிகளில் 628 வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, இன்று வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நடைபெற உள்ளது. வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெற ஏப்ரல் 9-ம் தேதி இறுதி நாளாகும். அன்றைய தினமே இறுதிக்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும். ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி மாலைக்குள் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலில் களத்தில் எத்தனை வேட்பாளர்கள் போட்டியிட உள்ளார்கள் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் கரூர் தொகுதியில் அதிக வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில், தற்போதும் 108 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.