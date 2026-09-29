ETV Bharat / state

காற்றாலை இறகுகள் கையாள்வதில் வ.உ.சி துறைமுகம் சாதனை

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி சரக்குகளுக்கான நம்பகமான தளவாட நுழைவாயிலாக வ.உ.சி துறைமுகத்தை மேலும் வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக துறைமுக ஆணையத் தலைவர் சுசாந்த குமார் புரோஹித் தெரிவித்துள்ளார்.

வ.உ.சி துறைமுகம்
வ.உ.சி துறைமுகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 9:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: காற்றாலை இறகுகள் மற்றும் அவற்றின் உதிரிபாகங்களை கையாள்வதில் வ.உ.சி துறைமுகம் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

2026 ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் வரை துறைமுகத்தில் 2,188 காற்றாலை இறகுகள் கையாளப்பட்டுள்ளன. கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 1,254 இறகுகள் மட்டுமே கையாளப்பட்ட நிலையில், இந்த ஆண்டு குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், காற்றாலை சரக்குகளை ஏற்றிய கப்பல்களின் எண்ணிக்கை 39-இருந்து 52-ஆக உயர்ந்துள்ளது.

வ.உ.சி. துறைமுகம் 2023–24 ஆம் ஆண்டில் 2,030 காற்றாலை இறகுகளையும், 2024–25 ஆம் ஆண்டில் 2,635 இறகுகளையும் கையாண்டது. 2025–26 நிதியாண்டில் இதுவரை இல்லாத அளவாக 4,922 காற்றாலை இறகுகள் கையாளப்பட்டு, முந்தைய ஆண்டைவிட 86.8 சதவீத வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது.

பெரிய அளவிலான காற்றாலை உதிரிபாகங்களை கையாளும் வகையில், துறைமுகத்தில் சுங்கக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்கு வெளியே 1 லட்சம் சதுர மீட்டர் மற்றும் சுங்கக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்குள் 1.44 லட்சம் சதுர மீட்டர் திறந்தவெளி சேமிப்பு வசதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், 5, 6, 7-வது சரக்கு தளங்களில் கூடுதலாக சுமார் 1 லட்சம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் சரக்குகளை சேமித்து கையாளும் வசதிகளும் உள்ளன.

90.2 மீட்டர் நீளமுடைய காற்றாலை இறகுகளைக் கூட பாதுகாப்பாக கையாளும் திறனை வ.உ.சி. துறைமுகம் நிரூபித்துள்ளது. நகரும் பளுதூக்கிகள், அனுபவமிக்க பணியாளர்கள் மற்றும் சிறந்த சாலை இணைப்பு ஆகியவை இந்த செயல்பாட்டிற்கு உறுதுணையாக உள்ளன.

இது தொடர்பாக துறைமுக ஆணையத் தலைவர் சுசாந்த குமார் புரோஹித் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில் கூறியதாவது, "இந்தியாவின் தூய்மையான எரிசக்தி மாற்றத்திற்கு தேவையான பெரிய அளவிலான காற்றாலை உதிரிபாகங்களை கையாளும் உள்கட்டமைப்பை வ.உ.சி. துறைமுகம் தொடர்ந்து மேம்படுத்தி வருகிறது.

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி சரக்குகளுக்கான நம்பகமான தளவாட நுழைவாயிலாக துறைமுகத்தை மேலும் வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

WIND TURBINE BLADES
V O CHIDAMBARANAR PORT
காற்றாலை இறகுகள்
வ உ சி துறைமுகம்
TUTICORIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.