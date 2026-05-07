717 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: 4 பேர் கைது

நடப்பாண்டில் மட்டும் இதுவரை 2,427.35 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கஞ்சா பறிமுதல்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 7, 2026 at 1:19 PM IST

தூத்துக்குடி: தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 717 கிலோ கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்த மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள், சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த 4 பேரை அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

தூத்துக்குடியில் மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப்பொருட்கள் கடத்தப்படுவதாக சென்னை மண்டல மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இந்த தகவலின் அடிப்படையில் கடந்த மே 1-ம் தேதி தூத்துக்குடியில் இருந்து மதுரை செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது அந்த வழியாக வந்த கண்டெய்னர் லாரி ஒன்றை பிடித்து சோதனை மேற்கொண்டனர். அந்த லாரியின் கண்டெய்னரில் எதுவும் சிக்கவில்லை. இதனால் சந்தேகமடைந்த மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள், லாரியின் உள்புறம் மேற்பகுதியில் ரகசியமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த தகரத்தை கழற்றி சோதனை செய்தனர். அப்போது அதில் மூட்டை மூட்டையாக கஞ்சா இருந்தது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து ரூபாய் 3.58 கோடியே 50 லட்சம் மதிப்பிலான சுமார் 717 கிலோ கஞ்சாவை மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

மேலும் லாரியில் இருந்த தூத்துக்குடி மற்றும் இளையான்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த 4 பேரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் கைது செய்யப்பட்ட 4 பேர் மீதும் கொலை வழக்குகள் உள்ளிட்ட கடுமையான குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டதற்கான வழக்குகள் இருப்பது தெரிய வந்தது. அத்துடன் இவர்கள் மீது ஏற்கனவே போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்ட வழக்குகள் இருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.

அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 717 கிலோ கஞ்சாவை ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பாடேரு பகுதியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு கடத்தி வந்தது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும் இந்த கஞ்சாவை தூத்துக்குடியில் இருக்கும் ஒரு நபரிடம் ஒப்படைக்க திட்டமிட்டிருந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.

இந்த கடத்தல் கும்பலின் முக்கிய நபர் லாரி உரிமையாளர் என்றும், மகாராஷ்டிராவில் பதுங்கி இருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. அவரை பிடிக்க மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் தனிப்படை அமைத்து அவரை தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

"நடப்பாண்டில் இதுவரை 2,427.35 கிலோ கஞ்சாவையும், 1.045 கிலோ அம்பெட்டமின் ஆகிய போதை பொருட்களை கைப்பற்றி உள்ளோம். அதன் மதிப்பு சுமார் ரூபாய் 18.75 கோடி. இந்த வழக்கில் சுமார் 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மூன்று வழக்குகளில் 8 பேருக்கு நீதிமன்றங்கள் மூலம் தண்டனை பெற்று தரப்பட்டுள்ளது" என மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

