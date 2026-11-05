பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை அழிக்க ரூ.70,000 கோடியில் சதி - அன்புமணி 'பகீர்' குற்றச்சாட்டு
"பாமக ஒருபோதும் வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்காது. சுற்றுச்சூழலை அழித்து வளர்ச்சி வேண்டாம் என்று தான் கூறுகிறோம்" என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.
Published : November 5, 2026 at 4:09 PM IST
சென்னை: பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை அழிப்பதற்கு 70 ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் சதித் திட்டம் தீட்டப்படுகிறது என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
சென்னை பனையூரில் உள்ள பாமக அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு அவர் இன்று பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், "பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக 2002-ம் ஆண்டு முதல் போராடி வருகிறோம்.
முந்தைய திமுக ஆட்சியின் போது, ஒரு நிறுவனத்துக்கு ரூ.3,000 கோடிக்கு வழங்க முயற்சி நடைபெற்றது. அதனை பாமக தடுத்தது. தற்போது பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை வரையறுப்பது தொடர்பாக 200 வகையான வரைபடங்களை முக்கிய அதிகாரி ஒருவரிடம் கொடுத்தும், தனியார் கட்டுமான நிறுவனங்களின் நிலங்களைக் காப்பதற்காக அந்த அதிகாரி அவற்றை நிராகரித்துள்ளார்.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் குறித்து உயர் நீதிமன்றத்திலேயே தவறான தகவல்களைக் கொடுக்கும் வகையில் தமிழக அரசு அதிகாரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றனர். சென்னையில் எவ்வளவு வெள்ளம் வந்தாலும் பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலம் வடிநிலமாகச் செயல்படும்.
பாமக ஒரு போதும் வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருக்காது. சுற்றுச்சூழலை அழித்து வளர்ச்சி வேண்டாம் என்று தான் கூறுகிறோம். சதுப்பு நிலத்தைச் சுற்றியுள்ள நிலங்களுக்கு பட்டா வழங்க வேண்டாம் என நாங்கள் கூறவில்லை. சதுப்பு நிலம் எது என்பதை முறையாக வரையறுக்க வேண்டும் என்பது தான் எங்கள் கோரிக்கை.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை அழிக்க சதி - அன்புமணி குற்றச்சாட்டு #anbumaniramadoss | #pallikaranaimarshland | #environmentaldestruction | #chennai | #pressmeet | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/LfCDLMnTLj— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 5, 2026
வனத் துறைக்குச் சொந்தமான இடத்தில், உலக வங்கியில் ரூ.21 கோடி கடன் வாங்கி நடைபாதை அமைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் 10 அடி உயரத்திலும், 15 அடி அகலத்திலும் சாலை அமைத்துள்ளனர். அதில் நடைபாதையும் அமைத்திருக்கிறார்கள். அந்த இடத்தில் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி கிடையாது என்ற போது அங்கு நடைபாதை மட்டும் எதற்கு? பளிங்குக் கற்கள் பதித்து நடைபாதை அமைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? அந்தச் சாலைப் பணிக்கு உத்தரவிட்ட அதிகாரியைப் பணியிடை நீக்கம் செய்ய வேண்டும். அதனை இடித்து அகற்ற வேண்டும்.
வெள்ள வடிநீரைத் தடுத்து நிறுத்திவிட்டால், அந்தப் பகுதியில் தனியார் கட்டுமான நிறுவனங்கள் கட்டடங்களைக் கட்டிக்கொள்ளலாம் என்பதற்காக திட்டமிட்ட சூழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. இது மிகப்பெரிய ஊழல். ஒரு நிறுவனம் மட்டும் ரூ.3 ஆயிரம் கோடி முதலீடு செய்துள்ளது. மற்ற கட்டுமான நிறுவனங்களை எல்லாம் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.70 ஆயிரம் கோடியில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய ஆட்சியும், முறைகேடுகளுக்கு உடந்தையாக இருக்கிறதா? என்ற கேள்வி எழுகிறது. இவ்வளவு பெரிய தவறு நடைபெறும்போது தவெக அரசு அமைதியாக இருப்பது ஏன்? முதலமைச்சர் விஜய் உடனடியாகத் தலையிட்டு சதுப்புநிலப் பகுதியில் நடைபெறும் சாலைப் பணிகளைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.
முதலமைச்சர் விஜய், நிர்வாகத்திற்குப் புதியவர். எனவே, அரசு அதிகாரிகள் சொல்வதை அப்படியே கண்மூடித்தனமாகக் கேட்கக்கூடாது. உண்மை நிலவரத்தைப் புரிந்து கொண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். அரசியல், நிர்வாகம் இரண்டுமே அவருக்குப் புதிது. அதிகாரிகள் சொல்வதைக் கண்மூடித்தனமாக முதலமைச்சரும் அமைச்சர்களும் கேட்கக்கூடாது.
முதலமைச்சருக்கு ஏற்கெனவே இரண்டு கடிதங்கள் எழுதியுள்ளேன். பரந்தூர் போன்ற மிகப்பெரிய திட்டத்தை நிறுத்திய முதலமைச்சர், பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலம் அழிந்தால் சென்னை பாதிக்கப்படும் என்பதை ஏன் யோசிக்கவில்லை? முதலமைச்சர் வீடு அமைந்துள்ள நீலாங்கரை பகுதிக்கும் நாளை பாதிப்பு ஏற்படலாம்.
இதுவரை முதல் தளம் வரை வெள்ளநீர் தேங்கியது. இனி இரண்டாம் தளம் வரை தேங்கும் நிலை ஏற்படலாம். தமிழ்நாட்டில் செயல்படாமல் உள்ள ஈரநில ஆணையத்திற்கு எதற்கு ஐஏஎஸ் அதிகாரி? அவர்களுக்கு எதற்கு ஊதியம்?
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில ஊழல் விவகாரத்தில், உயர் பதவியில் இருக்கும் அந்த அதிகாரி யார்? என்பதை விரைவில் வெளியிடுவேன். பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் மீட்பு தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால் பாமக பல்வேறு வகையான போராட்டங்களை முன்னெடுக்கும்.
பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டக்கூடாது. போக்குவரத்து நெரிசல், ஆலயங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், பத்திரப்பதிவுத் துறை அலுவலகங்கள் எனப் பல்வேறு அம்சங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசு அந்தத் திட்டத்தை அங்கு தவிர்க்க வேண்டும்.
அடுத்த 100 ஆண்டுகளுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டுமென்றால், சட்டப்பேரவையுடன் கூடிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க குறைந்தபட்சம் 100 ஏக்கர் நிலம் தேவை.
இந்தியா முழுவதும் விலைவாசி உயர்ந்துள்ளது. அமெரிக்கத் தேர்தலில் டிரம்ப் பின்னடைவைச் சந்தித்ததால் நாம் சற்று மூச்சுவிட முடிகிறது" என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.