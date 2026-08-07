தமிழ்நாடு கல்லூரிகளில் இருந்து அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டிற்கு சென்ற 700 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள்!
நடப்பு கல்வியாண்டில் தமிழ்நாட்டில் 13,999 மருத்துவ இடங்களுக்கு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 7, 2026 at 8:41 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இருந்து 700 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள், அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டிற்கு சென்றுள்ளது, கல்வியாளர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியாவில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீடு மற்றும் நிகர்நிலைப் பல்கலைக் கழகங்களில் உள்ள எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், பிஎஸ்சி நர்சிங் படிப்புகளில் நீட் தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான முதல் சுற்றுக் கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 04- ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 23- ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 07- ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 12- ஆம் தேதி வரையில் மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரியைப் பதிவுச் செய்யலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன் அடிப்படையில், அரசு மற்றும் நிகர்நிலைப் பல்கலைக் கழகங்களில் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், பிஎஸ்சி நர்சிங் படிப்புகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் மொத்தம் 31,728 மருத்துவ இடங்கள் உள்ளன. இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வந்த தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் நடப்பாண்டில் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுள்ளன. இதனால், தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக் குழுவின் மூலம் இக்கல்வி நிறுவனங்களில் இதுநாள்வரை நிரப்பப்பட்டு வந்த இடங்கள், தற்போது அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டிற்கு சென்றுள்ளது.
அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டிற்கு சென்ற 700 மருத்துவ சீட்
2026-2027- ஆம் கல்வியாண்டில் பெரம்பலூரில் தனலட்சுமி சீனிவாசன் இன்ஸ்டியூட் ஆப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் கல்லூரியில் 200 எம்பிபிஎஸ் இடங்களும், சமயபுரம் சீனிவாசன் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் 250 எம்பிபிஎஸ் இடங்களும், ஒசூர் செயின்ட் பீட்டர் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் 250 இடங்களும் என மொத்தம் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டிற்கு 700 இடங்கள் சென்றுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 950 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் கூடுதலாகச் சேர்ப்பு
தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மொத்தம் 78 கல்லூரிகளில் 13,999 எம்பிபிஎஸ் இடங்களுக்கு நடப்பாண்டில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக 37 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 5,199 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் இருந்த நிலையில், இந்தாண்டு கூடுதலாக 150 இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டு, 5,349 இடங்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
அதேபோன்று, 41 தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 7,850 இடங்கள் இருந்த நிலையில், இந்தாண்டு கூடுதலாக 800 இடங்கள் சேர்க்கப்பட்டு 8,650 இடங்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் நடப்பாண்டில் தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் என மொத்தம் 950 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் கூடுதலாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடதக்கது.