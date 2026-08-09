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பெங்களூருவில் இருந்து மதுரைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட 700 கிலோ குட்கா பறிமுதல்- இருவர் கைது

கைதானவர்களிடம் இருந்து, 65 மூட்டைகளில் கடத்தி வரப்பட்ட 700 கிலோ குட்கா புகையிலைப் பொருட்களும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மினி வேனும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

கடத்தி வரப்பட்ட 700 கிலோ குட்கா பறிமுதல்- 2 பேர் கைது
கடத்தி வரப்பட்ட 700 கிலோ குட்கா பறிமுதல்- 2 பேர் கைது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 6:02 PM IST

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மதுரை: மதுரை அருகே, பெங்களூருவில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 700 கிலோ குட்கா மூட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதுதொடர்பாக இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்து, சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

பெங்களூரில் இருந்து, தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா உள்ளிட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் மதுரைக்கு கடத்தப்படுவதாக, மதுரை மாவட்ட காவல் துறையின் போதைப்பொருள் தடுப்புச் சிறப்புப் பிரிவினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தேவநாதன் உத்தரவின்பேரில், போதைப்பொருள் தடுப்புச் சிறப்புப் பிரிவு போலீசார், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 8-ஆம் தேதி இரவு, திண்டுக்கல் – மதுரை நான்கு வழிச்சாலையில் உள்ள பாண்டியராஜபுரம் சோதனைச் சாவடியில் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.

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அப்போது, அந்த வழியாக வந்த மினிவேனை நிறுத்தி போலீசார் சோதனை செய்தனர். விசாரணையில், அந்த வாகனத்தில் கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூருவில் இருந்து மதுரைக்கு தடை செய்யப்பட்ட குட்கா புகையிலைப் பொருட்களை கடத்தி வரப்பட்டது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து கடத்தலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் கரூர் மாவட்டம், மண்டமங்களத்தைச் சேர்ந்த வேலுச்சாமியின் மகன் கனகராஜ் (42) மற்றும் கரூர் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரத்தைச் சேர்ந்த பழனியப்பனின் மகன் மணிவண்ணன் (34) ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.

அவர்களிடம் இருந்து 65 மூட்டைகளில் கடத்தி வரப்பட்ட சுமார் 700 கிலோ எடையுள்ள தடை செய்யப்பட்ட குட்கா புகையிலைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மினி வேனும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, வாடிப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகையிலைத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

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கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் நீதிமன்றக் காவலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். வெளிமாநிலங்களில் இருந்து சட்ட விரோதமாக கஞ்சா, குட்கா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்களை தமிழ்நாட்டிற்கு கடத்தி வந்து விற்பனையில் ஈடுபடுவோர் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார். கடத்தலில் ஈடுபடுவோரின் அசையா சொத்துகளும், அசையும் சொத்துகளும் முடக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.

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