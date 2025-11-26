ETV Bharat / state

கொலை வழக்கில் 70 வயது மூதாட்டிக்கு ஆயுள் தண்டனை: நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு!

கொலை வழக்கில் மூதாட்டிக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேனி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றங்கள்
தேனி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 26, 2025 at 10:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: கொலை வழக்கில் 70 வயது மூதாட்டிக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

தேனி மாவட்டம் தேவாரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் மாரிச்செல்வம். இவரின் வீட்டின் அருகே பெருமாயி என்ற 70 வயது மூதாட்டி வசித்து வந்துள்ளனர். இருவரின் வீட்டிற்கும் இடையே இருந்த பொது சுவரில் நீர்க்கசிவு ஏற்பட்டதால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு சண்டையாக மாறியது. இதனால், இரு தரப்பும் பல மாதங்களாக ஒருவருக்கொருவர் பேசாமல் இருந்துள்ளனர்.

இதனால் மாரிச்செல்வம் அந்த வீட்டை காலி செய்து விட்டு வேறொரு வீட்டிற்கு குடிபெயர்ந்தார். இந்த நிலையில் மாரிச்செல்வம் ஏற்கனவே குடியிருந்த பகுதியில், உறவினர் ஒருவரின் இறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு கடந்த ஆண்டு சென்றார். அப்போது அங்கு வந்த பெருமாயி மூதாட்டி தான் மறைத்து வைத்திருந்த பெட்ரோலை மாரிச்செல்வத்தின் மீது ஊற்றி தீ வைத்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: வேட்டை துப்பாக்கிகள் பதுக்கி வைத்திருந்த காவலாளி கைது; மயில் இறகு, முயல் வலை பறிமுதல்!

இதில் மாரிச்செல்வத்திற்கு பயங்கர தீக்காயம் ஏற்பட்டதால் சிகிச்சைக்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். சில நாட்கள் ஐசியூவில் இருந்த அவர், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதைத்தொடர்ந்து மூதாட்டி மீது தேவாரம் காவல் நிலையத்தில் கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து வழக்கு விசாரணை தேனி மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.

மூதாட்டி பெருமாயி
மூதாட்டி பெருமாயி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், இன்று வழக்கு விசாரணை முடிவற்ற நிலையில் 70 வயது மூதாட்டி பெருமாயி குற்றவாளி என நீதிபதி சொர்ணம் ஜே.நடராஜன் தீர்ப்பளித்தார். மேலும், குற்றவாளிக்கு ஆயுள் தண்டனையும் ரூ.2000 அபராதமும் விதித்தார். அபராதத்தொகையை கட்டத்தவறினால் மேலும் ஒருமாதம் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதி தனது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

THENI DISTRICT PRINCIPAL SESSIONS
70 YEARS OLD LADY LIFE TIME PRISON
மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம்
2000 ரூபாய் அபராதம்
70 YEARS OLD LADY LIFE TIME PRISON

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஆதிக்க சங்கிலிகளை தகர்த்தெறிந்த இரும்பு மனிதன் பிடல் காஸ்ட்ரோ! ஒரு கலகக்காரனின் கதை!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.