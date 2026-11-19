'கைதி' பட பாணியில் ரூ.350 கோடி மதிப்பிலான 70 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல்: சென்னையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
கன்டெய்னர் லாரி மூலம் போதைப்பொருட்கள் கடத்தி வரப்பட்டு, மாத்தூர் அருகே லாரியில் இருந்து காருக்கு மாற்றப்பட்டு எடுத்துச் செல்லப்படுவதாக மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
Published : November 19, 2026 at 8:54 PM IST
சென்னை: 'கைதி' திரைப்பட பாணியில் சென்னையில் ரூ.350 கோடி மதிப்பிலான 70 கிலோ ஹெராயினை வருவாய் புலனாய்வுத் துறையினர் (DRI) பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
ஆந்திரா, கேரளம், கர்நாடகா உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்களில் இருந்து சென்னைக்கு ஹெராயின், மெத்தம்பெட்டமைன் உள்ளிட்ட தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்கள் கடத்தி வரப்படுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், கன்டெய்னர் லாரி மூலம் போதைப்பொருட்கள் கடத்தி வரப்பட்டு, மாத்தூர் அருகே லாரியில் இருந்து காருக்கு மாற்றப்பட்டு எடுத்துச் செல்லப்படுவதாக மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத்துறை (DRI) அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இதன் பேரில், மாத்தூர் அருகே மாதவரம் பைபாஸ் சாலை சுங்கச்சாவடி பகுதியில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த DRI அதிகாரிகள், சந்தேகத்திற்கிடமாக வந்த காரை மடக்கி சோதனையிட்டனர்.
அப்போது காரில் இருந்த இரண்டு நபர்களும் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதிலளித்ததால் சந்தேகமடைந்த அதிகாரிகள், காரை முழுமையாக சோதனை செய்தனர். இதில், காருக்குள் பண்டல் பண்டலாக மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த போதைப்பொருளை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர்.
அவற்றை சோதித்து பார்த்தபோது, அவை இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட ஹெராயின் போதைப்பொருள் என்பது தெரியவந்தது. 70 கிலோ எடைக்கொண்ட இந்த ஹெராயின் போதைப்பொருளின் சர்வதேச சந்தை மதிப்பு சுமார் ரூ.350 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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இதையடுத்து போதைப்பொருளையும், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட காரையும் பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், கடத்தலில் ஈடுபட்ட இரண்டு பேரையும் கைது செய்தனர்.
கன்டெய்னர் லாரி மூலம் கடத்தப்பட்டதன் பின்னணி என்ன?
லாரியில் இருந்து காருக்கு போதைப்பொருளை மாற்றியவர்கள் யார்? இந்தக் கடத்தல் கும்பலின் பின்னணியில் இருப்பவர்கள் யார்? சென்னையில் வேறு எங்கெல்லாம் போதைப்பொருள் விநியோகம் செய்ய இந்த கும்பல் திட்டமிட்டிருந்தது? என பல்வேறு கோணங்களில் மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.