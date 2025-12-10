தொடரும் இண்டிகோ பாதிப்பு: சென்னையில் இன்றும் 70 விமான சேவைகள் ரத்து
இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதால் மற்ற விமான நிறுவனங்கள் கட்டணத்தை உயர்த்துவதாக பயணிகள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : December 10, 2025 at 1:27 PM IST
சென்னை: நேற்று (டிச.9) சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்றும் 70 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
விமான சேவைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினை காரணமாக நாடு முழுவதும் விமான நிலையங்களில் தினமும் அதிகப்படியான விமானங்களை இண்டிகோ நிறுவனம் ரத்து செய்து வருகிறது. இதனால் பலர் பயண தேவைகளுக்காக மற்ற விமான சேவைகளை நாடுவதால் டிக்கெட் கட்டணம் தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் பயணிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் ஒன்பதாவது நாளாக இன்று (டிச.10) மீண்டும் இண்டிகோ விமான சேவை அதிகளவில் ரத்து செய்யப்பட்டு பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர். சென்னையில் கடந்த நாட்களை விட நேற்று குறைந்த அளவில் சுமார் 41 இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று ஒன்பதாவது நாளில் மீண்டும் 70 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது பயணிகளிடையே பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இது குறித்து இன்று காலை 6 மணிக்கு வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து வருகை விமானங்கள் 14, புறப்பாடு விமானங்கள் 14 என மொத்தம் 28 விமானங்கள் மட்டுமே ரத்து என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் மீண்டும் காலை 11 மணிக்கு வெளியிட்ட அறிவிப்பில், சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பாடு விமானங்கள் 33, வருகை விமானங்கள் 37 என மொத்தம் 70 விமானங்கள் இந்த ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இண்டிகோ விமான சேவை பாதிப்பு
இண்டிகோ நிறுவனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் காரணமாக, கடந்த ஒரு வாரமாக தினந்தோறும் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இது குறித்து பயணிகள் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து வரும் நிலையில், கடந்த இரு தினங்களாக இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான சேவைகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் ரத்து செய்யப்பட்டன.
இதனால் மற்ற விமான சேவை நிறுவனங்களும் கட்டணங்களை உயர்த்தாமல் எப்போதும் போல வழக்கமான கட்டணங்களையே வசூலித்தன. இந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் 70 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால், மற்ற விமான சேவைகள் தங்களது கட்டணத்தை அதிகளவில் உயர்த்தக் கூடும் என பயணிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனிடையே வரும் 15 ஆம் தேதிக்குள் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவன பிரச்சினைகள் அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டு, எப்பொழுதும் போல சீராக அனைத்து விமானங்களும் இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது மீண்டும் விமானங்கள் அதிகளவில் ரத்து செய்யப்பட்டு இருப்பதால் விரைவில் நிலைமை சீராகுமா என்ற சந்தேகம் பயணிகளிடையே எழுந்துள்ளது.