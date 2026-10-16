பிறந்தநாள் கொண்டாடிய மறுநாளே 7 வயது சிறுமி மாயம் - 5வது நாளாக தொடரும் தேடுதல் வேட்டை
சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக தொலைபேசி அழைப்பு விவரங்கள், செல்ஃபோன் கோபுர தரவுகள் உள்ளிட்ட தகவல்களையும் காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
Published : October 16, 2026 at 3:12 PM IST
விழுப்புரம்: செஞ்சி அருகே பிறந்தநாள் கொண்டாடிய மறுநாளே 7 வயது சிறுமி மாயமான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிறுமியை கண்டுபிடிக்க 100-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் களமிறங்கியுள்ள நிலையில், மலைக்குன்றுகள், குகைகள், நீர்நிலைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தேடுதல் வேட்டை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆளில்லா வானூர்திகள் மூலம் கண்காணிப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த ஆலம்பூண்டி குளக்கரை தெருவைச் சேர்ந்தவர்கள் வடிவேலு - பவானி தம்பதி. இவர்களுக்கு 2 மகள்கள் உள்ளனர். இவர்களது இரண்டாவது மகளான ஹேமாவதிக்கு 7 வயது ஆகிறது. கடந்த 11-ஆம் தேதி ஹேமாவதிக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், இரவு வழக்கம்போல் பெற்றோருடன் படுத்து தூங்கியுள்ளார். மறுநாள் காலை சுமார் 5 மணியளவில் எழுந்த பெற்றோர், அருகில் படுத்திருந்த மகளைக் காணாமல் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
தனிப்படைகள் அமைப்பு
இதையடுத்து, உறவினர்கள் மற்றும் அக்கம்பக்கத்தினர் வீடுகள் என பல இடங்களிலும் சிறுமியைத் தேடியுள்ளனர். இருப்பினும் சிறுமி கிடைக்காததால், இதுகுறித்து காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் சத்தியமங்கலம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர். சிறுமியின் மாயம் தொடர்பாக பல்வேறு கோணங்களில் விசாரிக்க முதற்கட்டமாக 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது.
சிறுமி காணாமல் போனதற்கான காரணம் என்ன? அவர் எங்கு சென்றிருக்கக்கூடும்? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், சிறுமியின் வீடு மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தடயவியல் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இருப்பினும் 4 நாட்களாக சிறுமி கிடைக்காததால் 100க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த கிராமத்திலுள்ள ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சென்று அவர்களுடைய விவரங்களை சேகரிப்பதோடு, அனைத்து வீடுகளிலும் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, சென்னையைச் சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற தடய அறிவியல் நிபுணர் சண்முகம் தலைமையிலான குழுவினர், சிறுமியின் வீடு மற்றும் தோட்டப் பகுதிகளில் தடயங்களைச் சேகரித்து ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளனர். சிறுமியின் வீட்டைச் சுற்றியுள்ள விவசாய நிலங்கள், முட்புதர்கள், ஏரிகள், குளங்கள், குட்டைகள், விவசாயக் கிணறுகள் என அனைத்துப் பகுதிகளிலும் தேடுதல் பணி விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
வானூர்தி மூலம் தேடுதல்
மலைக்குன்றுகளில் உள்ள குகைகள், பாறைகளின் இடுக்குகள் உள்ளிட்ட மறைவிடங்களிலும் சிறுமி இருக்கிறாரா? என ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக 50 ஆளில்லா வானூர்திகள் பயன்படுத்தப்பட்டு, ஆட்கள் எளிதில் செல்ல முடியாத பகுதிகளும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. காவலர்களுடன் தீயணைப்புத் துறையினரும் இணைந்து தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
ஆலம்பூண்டி மட்டுமின்றி, அதைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலுள்ள கிணறுகளிலும் இறங்கி சிறுமியைத் தேடி வருகின்றனர். மேலும், ஆழமான பெரிய கிணறுகளில் தேடுவதற்காக மரக்காணம் பகுதியிலிருந்து மீன்பிடிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் சுருக்குமடி வலைகளும் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் உதவியுடன் கிணறுகளின் ஆழமான பகுதிகளிலும் தேடுதல் பணியானது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
சிறுமிக்கு என்ன நேர்ந்தது?
சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக தொலைபேசி அழைப்பு விவரங்கள், செல்ஃபோன் கோபுர தரவுகள் உள்ளிட்ட தகவல்களையும் காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். கிடைக்கும் ஒவ்வொரு தகவலையும் சரிபார்த்து, விசாரணையின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இருப்பினும், சிறுமி மாயமாகி 5 நாட்களைக் கடந்தும் அவரைப் பற்றிய உறுதியான தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.
இதனால், ஹேமாவதி எங்கு இருக்கிறார்? அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது? என்ற கேள்விகள் பெற்றோர் மற்றும் கிராம மக்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது கூடுதலாக 3 தனிப்படைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தம் 8 தனிப்படைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு குழுவினர் தேடுதல் வேட்டையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில், சிறுமியை விரைவில் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.