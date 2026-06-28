வீட்டு திண்ணையில் தூங்கிய சிறுமி கிணற்றில் சடலமாக மீட்பு; ராமநாதபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
சிறுமி தானாக கிணற்றில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்தாரா? அல்லது யாராவது சிறுமியை கடத்திச் சென்று கொலை செய்து கிணற்றில் வீசினார்களா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
Published : June 28, 2026 at 4:06 PM IST
ராமநாதபுரம்: வீட்டு திண்ணையில் பாட்டியுடன் தூங்கிய சிறுமி, பக்கத்து வீட்டு கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராமநாதபுரம் எம்.எஸ்.கே நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு தம்பதியின் இரண்டாவது மகள் (7) நேற்று இரவு தனது பாட்டியுடன் வீட்டு திண்ணையில் தூங்கியுள்ளார். அதிகாலை 5 மணி அளவில் சிறுமியின் பாட்டி எழுந்தபோது அருகில் படுத்திருந்த பேத்தி காணாமல் போயிருப்பது தெரியவந்தது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோரும், அக்கம்பக்கத்தினரும் அதிகாலை முதலே சிறுமியை பல இடங்களில் தேடி வந்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து, சிறுமியை காணவில்லை என போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். இதனிடையே பக்கத்து வீட்டு கிணற்றில் சிறுமியின் சடலம் மிதப்பதை பொதுமக்கள் சிலர் கண்டுள்ளனர். இதையறிந்து அதிர்ந்துபோன சிறுமியின் பெற்றோரும், உறவினரும் உடனடியாக தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு படையினரும், போலீசாரும் நீண்ட போரட்டத்திற்கு பிறகு சிறுமியின் உடலை மீட்டு ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
சிறுமி உயிரிழந்தது தொடர்பாக சம்பவ இடத்தில் போலீசார் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சிறுமி தானாக கிணற்றில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்தாரா? அல்லது யாராவது சிறுமியை கடத்திச் சென்று கொலை செய்து கிணற்றில் வீசினார்களா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
மேலும், அந்த பகுதியில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் போலீசாரிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். எனவே, பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை வெளியான பிறகே சிறுமிக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பது குறித்து முழுமையான தகவல் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது.
அமைச்சர் ஆறுதல்: இதற்கிடையே, அந்த சிறுமியின் குடும்பத்துக்கு அமைச்சர் ராஜீவ் நேரில் சென்று ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
வீட்டில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த சிறுமி மர்மமான முறையில் கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமீப நாட்களாக தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்வது, சிறுமிகள் காணாமல் போவது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்நிகழ்வாக நடைபெற்று வருகிறது. பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக முதல்வர் விஜய் கூறிவரும் நிலையில், இந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.