விழுப்புரம் அருகே 7 வயது சிறுமி காணாமல் போன வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம்
சிறுமியை தேடும் பணியில் ஏற்கனவே 8 தனிப்படைகள் ஈடுபட்ட நிலையில், பெண் காவலர்கள் மட்டும் கொண்ட மேலும் 2 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 22, 2026 at 7:42 AM IST
விழுப்புரம்: செஞ்சி அருகே 7 வயது சிறுமி காணாமல் போய் இன்றுடன் 11 நாட்களாகும் நிலையில், வழக்கின் விசாரணையானது சிபிசிஐடி மாற்றப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே உள்ள சத்தியமங்கலம் காவல் எல்லைக்குட்பட்ட ஆலம்பூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த வடிவேலு - பவானி தம்பதியரின் இரண்டாவது மகள் ஹேமாவதி (வயது 7). கடந்த அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி பிறந்தநாள் கொண்டாடிய இந்த சிறுமி, அன்றிரவு அவரது வீட்டில் பெற்றோருடன் உறங்கியுள்ளார்.
மறுநாள், அதாவது அக்டோபர் 12ஆம் தேதி அதிகாலை சிறுமியின் பெற்றோர் எழுந்து பார்த்தபோது, அருகில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சிறுமி காணாமல்போயிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதையடுத்து பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில், சத்தியமங்கலம் காவல் நிலைய போலீசார் உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதிவாணன் தலைமையில், 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு 100-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் தீவிர தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர். அதே சமயம் சிறுமியை யாரேனும் கடத்திச் சென்றார்களா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.
தொடர்ந்து, சிறுமியை தேடும் பணித் தொடர்பாக கூடுதலாக மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. இதன் மூலம், தேடுதல் பணியில், மூன்று காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்கள் தலைமையிலான தனிப்படைகளின் எண்ணிக்கை எட்டாக அதிகரிக்கப்பட்டது. எனினும், சிறுமி காணாமல் போய் இன்றுடன் (அக்டோபர் 22) 11 நாட்கள் ஆகியும் தற்போது வரை எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை.
இதனிடையே, சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக முக்கிய தடங்களை ஆய்வு செய்யும் நோக்கில், சிறுமியின் வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள செல்போன் கோபுரங்களில் பதிவான அழைப்புகளின் விவரங்களையும் காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்தனர். பல்வேறு கட்டங்களாகத் தேடுதல் நடைபெற்றும் சிறுமி குறித்த உறுதியான தகவல்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.
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தொடர்ந்து, 8 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், வழக்கில் முன்னேற்றம் ஏற்படாததால், பெண் காவலர்கள் மட்டுமே கொண்ட மேலும் 2 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, கிராமத்தில் உள்ள நீர்நிலைகள், கரும்புத் தோட்டங்கள் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் முழுவதும் காவல்துறையினர் தீவிர தேடுதல் நடத்தினர்.
மேலும், சிறுமியின் வீட்டின் அருகில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகள் உள்ளிட்டவற்றையும் காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்தனர். இருப்பினும், இதுவரை இந்த வழக்கில் எந்தவிதமான முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. இந்நிலையில், 7 வயது சிறுமி மாயமான வழக்கில் திருப்புமுனையாக இந்த வழக்கானது சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.