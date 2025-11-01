ETV Bharat / state

மலைப்பகுதியில் எலும்புக்கூடாக கிடந்த யானை! வனத்துறையினர் தீவிர விசாரணை!!

அரவட்லா மலைப்பகுதியில் மர்ம நபர்கள் அடிக்கடி வனவிலங்குகளை வேட்டையாடும் நோக்கில் சுற்றித் திரிவதாகவும், வனத்துறையினர் தீவிர ரோந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென சமுக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

November 1, 2025

வேலூர்: பேரணாம்பட்டு அருகே பெண் யானை எலும்புக்கூடாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பேரணாம்பட்டு வனத்துறையினர் வழக்கமான ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, காட்டுப் பகுதியில் யானை ஒன்றின் எலும்புக்கூடு கிடப்பதை கண்ட வனத்துறையினர், உடனடியாக உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ வந்த பேரணாம்பட்டு வனச்சரக அலுவலர் ரகுபதி, மாவட்ட வனத்துறை அதிகாரி அசோக்குமார் ஆகியோர் சம்பவம் தொடர்பான விபரங்களை கேட்டறிந்தனர்.

அதனைத்தொடர்ந்து வனத்துறையினர் சுமார் 5 கி.மீ தூரம் காட்டு வழியாக சென்று, யானை இறந்திருந்த இடத்தை அடைந்தனர். பின்னர், மருத்துவர் ஜெயச்சந்திரன் தலைமையிலான பேரணாம்பட்டு கால்நடை மருத்துவர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து பிரேதப் பரிசோதனை நடத்தினர். அதில், யானை சுமார் ஏழு வயது பெண் யானை என்பதும், அது தவறி விழுந்து இறந்திருக்கலாம் என்பதும் தெரியவந்தது.

வனத்துறையினர், யானையின் எலும்புக்கூடுகளை காட்டுப்பகுதியில் பாதுகாப்பான இடத்தில் வைத்து, இதுதொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையில், சமூக ஆர்வலர்கள் பெண் யானையின் மரணம் குறித்து சந்தேகம் இருப்பதாகக் கூறி, வனத்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும், அந்தக் காட்டுப்பகுதியில் சில மர்ம நபர்கள் அடிக்கடி வனவிலங்குகளை வேட்டையாடும் நோக்கில் சுற்றித் திரிவதாகக் கூறி, வனத்துறையினர் தீவிர ரோந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமெனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

பெண் யானை உயிரிழந்தது குறித்து மாவட்ட வனத்துறை அதிகாரி அசோக்குமார் கூறுகையில், “யானை மரணம் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. முதற்கட்ட தகவலின்படி, யானை மலையிலிருந்து தவறி விழுந்து இறந்திருக்கலாம் என தெரிகிறது. இருப்பினும், வேறு காரணங்கள் ஏதும் உள்ளதா? என்பதை உறுதிப்படுத்த நுண்ணறிவு பரிசோதனைகள் மற்றும் வனப்பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறோம்.

காப்புக்காட்டில் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேலும் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மர்ம நபர்கள் அல்லது வேட்டையாடும் குழுக்கள் பற்றிய புகார்கள் வந்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வனத்துறையின் ரோந்து பணிகள் நாள்தோறும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. யாராவது வன விலங்குகளை வேட்டையாடினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

