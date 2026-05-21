தவெக அமைச்சரவையில் 7 பட்டியலின அமைச்சர்கள், 4 பெண் அமைச்சர்கள்
தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் பள்ளிக்கல்வித் துறை, உயர்கல்வித் துறை ஆகிய இரு துறைகளும் பட்டியலினத்தவர்களின் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 21, 2026 at 7:40 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்த ஏழு பேருக்கு அமைச்சர் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் மொத்தம் 35 பேர் வரை இடம்பெற சட்டம் அனுமதி அளிக்கிறது. இந்த நிலையில், தவெக அமைச்சர்கள் 31 பேர், காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் 2 பேர் என இதுவரை 33 பேர் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றுள்ளனர். மீதமுள்ள இரண்டு இடங்களை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் கட்சி ஆகிய கட்சிகளுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது.
தவெக அமைச்சரவையில் இணைவதாக அறிவித்துள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் கட்சி, பாபநாசம் தொகுதி எம்எல்ஏ ஷாஜகான் அமைச்சராகப் பதவியேற்பார் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவது குறித்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தனது நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை செய்து முடிவு அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளது.
மீண்டும் மலர்ந்த கூட்டணி ஆட்சி
கடந்த 1952- ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் ராஜாஜிக்கு பிறகு 2026- ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்துள்ளார். கிட்டத்தட்ட 74 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி அமைச்சரவை மலர்ந்துள்ளது.
தவெக அமைச்சரவையில் பெண்கள்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான அரசில் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, கால்நடைத்துறை அமைச்சர் கமலி, பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் மேம்பாடுத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி என நான்கு பெண் எம்எல்ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பட்டியலினத்தவர்கள் வசம் கல்வித் துறை
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் கல்வித் துறையைச் சேர்ந்த இரண்டு துறைகளும் பட்டியலினத்தவர்களுக்கே ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே, பள்ளிக்கல்வித் துறை ராஜ்மோகனுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், தற்போது உயர்க்கல்வித் துறை காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த விஸ்வநாதனுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தவெக அமைச்சரவையில் 7 பட்டியலின அமைச்சர்கள்
தவெக அமைச்சரவையில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் காந்திராஜ், கால்நடைத்துறை அமைச்சர் கமலி, வெளிநாடுவாழ் தமிழர் நலன் துறை அமைச்சர் தென்னரசு, பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் மதன்ராஜா, உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் ஆகிய ஏழு பேரும் பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிராமண வகுப்பைச் சேர்ந்த இருவருக்கு அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு
ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ரமேஷ், அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அமைச்சர் வெங்கடரமணனுக்கு உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறையும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இருவரும் பிராமண வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.