மூட்டை மூட்டையாக தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் கடத்தல்! 3 பேர் கைது!

கண்டமங்கலம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, மூவரையும் விழுப்புரம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

விழுப்புரத்தில் போதைபொருட்கள் கடத்திய 3 பேர் கைது
தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் கடத்திய 3 பேர் கைது (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 8, 2025 at 1:36 PM IST

திண்டிவனம்: கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு ரூ.7 லட்சம் மதிப்புடைய தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களை கடத்திய 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் இரண்டு கார்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு இரண்டு கார்களில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் கடத்தப்படுவதாக விக்கிரவாண்டி போலீஸ் டி.எஸ்.பி. சரவணனுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. டி.எஸ்.பி. சரவணன் உத்தரவின் பேரில் கண்டமங்கலம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியன், சப் இன்ஸ்பெக்டர் சிவசந்திரன், டி.எஸ்.பி.யின் தனிப்படை சப் இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகம் ஆகியோர் தலைமையிலான போலீசார் அதிகாலை 3.30 மணி அளவில் விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டமங்கலம் – புதுச்சேரி சாலையில் நவமால்காப்பேர் மேம்பாலம் அருகே தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது விழுப்புரத்தில் இருந்து புதுச்சேரி நோக்கி வந்த ராஜஸ்தான் பதிவு எண் கொண்ட இரண்டு கார்களை நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டனர். அதில் இரண்டு கார்களிலும் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து போலீசார் இரண்டு கார்களையும் பறிமுதல் செய்து, காவல் நிலையம் கொண்டு சென்றனர்.

விசாரணையில் அவர்கள் தெலங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத் நம்பள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த பூர்மால் ஜி மகன் விஜயகுமார் (44), ராஜஸ்தான் மாநிலம் பூனாசா பகுதியைச் சேர்ந்த ஹமிஷ் ஹாஜி மகன் ஹக்கீம் (30) மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ரபாரிவாஸ் பகுதியைச் சேர்ந்த அந்தர்லால் மகன் நிலேஷ் குமார் (34) என்பதும், இவர்கள் மூவரும், கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூருவில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு, இரண்டு கார்களில் 58 மூட்டைகளில் 476 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களை கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து 3 பேரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் இருந்து ரூ.7 லட்சம் மதிப்புடைய புகையிலைப் பொருட்கள் மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய இரண்டு கார்களை பறிமுதல் செய்தனர். இது குறித்து கண்டமங்கலம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, மூவரையும் விழுப்புரம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

போதைபொருட்கள் கடத்திய 3 பேர் கைது
விழுப்புரம்
3 ARRESTED FOR DRUG TRAFFICKING
VILLUPURAM DRUG SEIZED
7 LAKHS WORTH DRUG SEIZED

