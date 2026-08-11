முதலமைச்சர் விஜய் கண்காணிப்பின் கீழ் போதைப்பொருள் தடுப்பு படை - ரூ. 264 கோடி நிதியில் 65 சிறப்பு காவல் நிலையங்கள்
போதைப்பொருள் கடத்தல், விற்பனை மற்றும் விநியோகம் தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்கள் அரசுக்கு தெரிவிக்க இலவச தொலைபேசி எண், வாட்ஸ்ஆப் எண், செயலி ஆகியவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
Published : August 11, 2026 at 7:33 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் தடுப்புப் படை அமைக்க, ரூ. 264 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்கீழ், 65 சிறப்பு காவல் நிலையங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன.
தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் கடத்தல், உற்பத்தி மற்றும் அதன் விற்பனையை முற்றிலும் ஒழிக்கும் நோக்கில், முதலமைச்சர் விஜய்யின் நேரடி கண்காணிப்பில் செயல்படும் வகையில் போதைப்பொருள் தடுப்புப் படை (Anti-Narcotics Task Force / ANTF) அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு நிர்வாக மற்றும் நிதி ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக உள்துறை (மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை) கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் கே. மணிவாசன் அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில்,
- புதிதாக அமைக்கப்படும் ANTF-இன் மாநில தலைமையகம் சென்னையில் செயல்படும். இதற்கு கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநர் (ADGP) தலைமை வகிப்பார். அவருக்கு உதவியாக ஒரு காவல்துறைத் தலைவர் (IGP) மற்றும் 2 காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் (SP) பணியாற்றுவார்கள்.
- தமிழ்நாடு முழுவதும் போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்து மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்தப் படை செயல்படும். மாநிலம் முழுவதுமுள்ள 37 மாவட்டங்கள் மற்றும் 9 மாநகராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட 28 காவல் மாவட்டங்கள் என மொத்தம் 65 சிறப்பு ANTF காவல் நிலையப் பிரிவுகள் உருவாக்கப்பட உள்ளன.
- இந்தப் பிரிவுகள் மூலம் போதைப்பொருள் கடத்தல், உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை தொடர்பான வழக்குகளில் தீவிர விசாரணை மற்றும் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படும்.
- சைபர் ஆய்வகம், குற்ற ஆவணப் பணியகம், கள புலனாய்வுப் பிரிவு, சிறப்பு நடவடிக்கை மற்றும் விசாரணைப் பிரிவு, நிதியியல் புலனாய்வுப் பிரிவு, சட்டப் பிரிவு, பயிற்சிப் பிரிவு, மோப்ப நாய் படைப்பிரிவு, நிர்வாகப் பிரிவு, 24 மணி நேர கட்டுப்பாட்டு அறை உள்ளிட்ட சென்னை மாநில தலைமையகத்தின் கீழ் நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் புலனாய்வு வசதிகளுடன் 10 சிறப்புப் பிரிவுகள் செயல்பட உள்ளன.
- 65 சிறப்பு காவல் நிலையப் பிரிவுகளுக்காக 65 காவல் ஆய்வாளர்கள், 260 உதவி ஆய்வாளர்கள் மற்றும் 1,300 காவலர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் களப்பணிகள் மற்றும் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் 67 நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் 325 இருசக்கர வாகனங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளன.
- போதைப்பொருள் தடுப்புப் படையை அமைத்து செயல்படுத்துவதற்காக, தொடர் மற்றும் தொடரா செலவினங்களுக்காக மொத்தம் ரூ.264 கோடியே 14 லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 116 நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, சுமார் ரூ. 264.14 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
- தற்போதைய சூழலில் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நடைபெறும் போதைப்பொருள் வரத்தை கட்டுப்படுத்தவும் ANTF மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
- டார்க்நெட் (Darknet), சைபர் தளங்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகள் மூலம் நடைபெறும் போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் கடத்தலைக் கண்டறிந்து தடுக்க நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகள் பயன்படுத்தப்படும்.
- போதைப்பொருள் வழக்குகளில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்புடையவர்களின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகள் குறித்து நிதியியல் விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
- சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு, குற்றச் செயல்களில் இருந்து பெறப்பட்டதாகக் கண்டறியப்படும் சொத்துகளைப் பறிமுதல் செய்வது அல்லது முடக்குவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்படும்.
- தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு அல்லது பிற மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்கு நடைபெறும் போதைப்பொருள் கடத்தலைத் தடுக்கும் வகையில், பிற மாநில காவல்துறைகள் மற்றும் மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளுடன் இணைந்து ANTF செயல்படும்.
- மாநிலங்களுக்கு இடையேயான போதைப்பொருள் கடத்தல் வலையமைப்புகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றை முறியடிக்க ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
- போதைப்பொருள் தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்கள் தெரிவிக்கும் வகையில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 10581
வாட்ஸ்ஆப் எண்: 94984 10581
செயலி: Drug Free TN
போதைப்பொருள் கடத்தல், விற்பனை மற்றும் விநியோகம் தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்கள் இந்த வழிகளில் தெரிவிக்கலாம் என அந்த அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
போதைப்பொருள் இல்லாத தமிழ்நாடு
தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனையைத் தடுப்பதுடன், போதைப்பொருள் வலையமைப்புகளின் பின்னணியில் செயல்படும் நபர்களையும், அவற்றுக்கான நிதி ஆதாரங்களையும் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான ஒருங்கிணைந்த சிறப்புப் படையாக ANTF செயல்பட உள்ளது.
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நவீன தொழில்நுட்பம், நிதியியல் புலனாய்வு மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றுக்கு இந்தப் படையில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.