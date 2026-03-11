காஞ்சிபுரத்தில் 63- வது அகில பாரதிய சாஸ்திர சங்கமம்
Published : March 11, 2026 at 7:15 PM IST
காஞ்சிபுரம்: 63- வது அகில பாரதிய சாஸ்திர சங்கமம், காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த ஏனாத்தூரில் உள்ள ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திரா சரஸ்வதி விஷ்வ மகா வித்யாலயாவில் இன்று தொடங்கியது.
டெல்லி மத்திய சமஸ்கிருதப் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் 63- வது அகில பாரதிய சாஸ்திர சங்கமம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஏனாத்தூரில் உள்ள ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திரா சரஸ்வதி விஷ்வ மகாவித்யாலயா பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று (மார்ச் 11) தொடங்கியுள்ளது. இன்று (மார்ச் 11) முதல் மார்ச் 13- ஆம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சாரியார் பங்கேற்று நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில் டெல்லி மத்திய சமஸ்கிருதப் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஸ்ரீனிவாச வரகேடி மற்றும் ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திரா சரஸ்வதி விஷ்வ மகா வித்யாலயா பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் பேராசிரியர் வேம்படி குடும்ப சாஸ்திரி, கர்நாடக சமஸ்கிருதப் பல்கலைக் கழகத் துணை வேந்தர் பேராசிரியர் அகல்யா, ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி விஷ்வ மகாவித்யாலயாவின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஸ்ரீநிவாசு மற்றும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா வேதப் பல்கலைக் கழகத் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ராணி சதாசிவமூர்த்தி ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர்.
அகில பாரதிய சாஸ்திர சங்கமத்தில் இந்தியாவின் 26 மாநிலங்களிலிருந்து 600- க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்கின்றனர். பல்வேறு பாரம்பரிய சாஸ்திரப் போட்டிகள் இன்றும் நாளையும் நடைபெறுகின்றன. இதில் மாணவர்கள் தங்கள் அறிவுத் திறனை வெளிப்படுத்தவுள்ளனர். இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கான பரிசளிப்பு விழா மற்றும் நிறைவு விழா மார்ச் 13 அன்று நடைபெற உள்ளது. சமஸ்கிருத மொழி மற்றும் சாஸ்திரக் கல்வியைப் போற்றும் வகையில் அமைந்துள்ள இந்த நிகழ்வு, இந்திய கலாச்சாரத்தின் பெருமையை இளைய தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சேர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
இதில் ஆன்மீக கருத்தரங்குகள் பல்வேறு தலைப்புகளில் நடைபெறவுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.