திமுக அரசு மக்களுக்கு எதுவும் செய்யவில்லை - சசிகலா விமர்சனம்

திமுக அரசுக்கு நிர்வாகத் திறமை இல்லை என்பதால் இந்த அரசு இருக்கக்கூடாது என்று சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

சசிகலா தேர்தல் பிரச்சாரம்
சசிகலா தேர்தல் பிரச்சாரம்
Published : April 18, 2026 at 11:57 AM IST

ஈரோடு: கடந்த 5 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் உள்ள திமுக மக்களுக்காக இதுவரை எதையும் செய்யவில்லை என்று சசிகலா குற்றம்சாட்டினார்.

ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அனைத்து இந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் ராக்கி, அந்தியூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் ராமதாஸ் தரப்பு சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் கோபால், பவானி சட்டமன்றத் தொகுதியில் ராமதாஸ் தரப்பு சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஆறுமுகம் ஆகியோரை ஆதரித்து சசிகலா தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசிய சசிகலா, "மக்களுக்கான தேர்தல் தான் இந்த சட்டமன்றத் தேர்தல். இந்த திமுக அரசு மக்களை கவனிக்கவில்லை. ரூபாய் 12 லட்சம் கோடியை கடனாக திமுக அரசு வாங்கியுள்ளது. ஆனால் மக்களுக்கு எதுவும் செய்யவில்லை. மக்களின் வாழ்வாதாரம் உயருவதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.

எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர் எப்படி கட்சி நடத்தினர்கள்? மக்களுக்கு எவ்வளவு துணையாக இருந்தார்கள் என்பது உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும்.

ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு நான் தான் முதலமைச்சர் பதவியை கொடுத்து விட்டு சென்றேன். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா என்று வழி வழியாக வந்த குடும்பங்கள், தமிழ்நாட்டில் அதிகம் உள்ளன. அதுவும் கிராமப் பகுதிகளில் அதிகம். அதிமுகவின் தற்போதைய தலைமை தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் நிலையை நினைத்துப் பார்க்கவில்லை.

இதற்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன். எனக்கு சொந்தமான கட்சி என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். இது உங்களுடைய கட்சி. ஏற்கனவே நான் வைத்து விட்டுச் சென்ற அரசாங்கத்தில் இருந்தவர்கள், பவானி சாகர் தொகுதி மக்களை சரியாக பார்த்துக் கொள்ளவில்லை என்று கேள்விப்பட்டேன். அது எனது மனதுக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது.

திமுக அரசுக்கு நிர்வாகத் திறமை அறவே இல்லை. அதனால் தான் இந்த அரசு இருக்கக் கூடாது என்று சொல்கிறேன். 2026-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் படி தான் தொகுதிகள் மறுவரையறை செய்ய வேண்டும் என்பதை எனது கோரிக்கையாக மத்திய அரசுக்கு வைக்கிறேன்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

