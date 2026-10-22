சேலம் சிறையில் தீட்டப்பட்ட திட்டம் - 600 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை போன சம்பவத்தில் வெளியான திடுக்கிடும் தகவல்
ஓரிரு நாட்களில் கொள்ளை கும்பலைப் பிடித்து விடுவோம் என சேலம் மாவட்ட காவல்துறையினர் நம்பிக்கைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 22, 2026 at 8:10 PM IST
சேலம்: 600 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
வெள்ளி தொழிலாளர்கள் நிறைந்த சேலம்
சேலம் என்றால் ஜவுளி, விவசாயம், ஸ்டீல், ஜவ்வரிசி என்றே நம் நினைவுக்கு வரும். ஆனால் வெள்ளி தொழிலை நம்பி லட்சக்கணக்கான குடும்பம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?, சேலத்தில் உற்பத்திச் செய்யப்படும் வெள்ளிப் பொருட்கள் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்களுக்கும் செல்கிறது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம் உண்மை.
சேலம் மாநகரம் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வெள்ளி தொழில் பிரதானமாக உள்ளது. செவ்வாய்பேட்டை, பொன்னம்மாப்பேட்டை, குகை, பள்ளப்பட்டி, கொண்டலாம்பட்டி, மணியனூர், நெத்திமேடு, நங்கவள்ளி, சிவதாபுரம், பனங்காடு, ஜாகீர் அம்மாப்பாளையம், சூரமங்கலம் உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் 1,000- க்கும் மேற்பட்ட வெள்ளிக் கொலுசு தயாரிப்பு பட்டறைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
வெள்ளியைச் சார்ந்த அனைத்துப் பொருட்களும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. மறைமுகமாக 50,000- க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வெள்ளிக் கொலுசு தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வெள்ளிக் கொலுசுகள் இங்கு கைகளால் செய்யப்படுகின்றன.
சேலத்தை உலுக்கிய 600 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை
சேலம் மாவட்டம், பள்ளப்பட்டி அருகில் உள்ள சின்னேரி வயக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலசுப்பிரமணி (வயது 58). இவர் வெள்ளிப் பொருட்களை உற்பத்திச் செய்யும் வெள்ளிப் பட்டறையை சொந்தமாக நடத்தி வருகிறார். இங்கு உற்பத்திச் செய்யப்படும் வெள்ளிப் பொருட்களை, பட்டறைக்கு அருகே உள்ள குடோனில் இருப்பு வைத்து வியாபாரம் செய்து வந்துள்ளார்.
இவர் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக வெள்ளி வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில், அக்.11- ஆம் தேதி வழக்கம்போல் வியாபாரத்தை முடித்தபின் பட்டறையைப் பூட்டிவிட்டு பாலசுப்பிரமணி தனது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.
இதனை நோட்டமிட்ட நான்கு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல், நள்ளிரவு சுமார் 02.00 மணியளவில் மங்கி குல்லா அணிந்து பட்டறைக்குள் நுழைந்திருக்கின்றனர். அப்போது காவலில் இருந்த வெங்கடேசனை கத்தி முனையில் மிரட்டியும், பின்னர் அவரை இரும்பு ராடால் தலையிலும் தாக்கியிருக்கின்றனர். இதையடுத்து, அவர் சத்தம் போடாமல் இருக்க வாயில் துணியை வைத்து அடைத்து கைகளை கட்டி வைத்துள்ளனர்.
பின்னர் பட்டறையின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த மர்ம நபர்கள் 'சிசிடிவி' கேமராக்களை கருப்பு பெயிண்டால் ஸ்பிரே செய்துள்ளனர். மேலும், சிசிடிவி கேமரா பதிவாகும் கணினி டிஸ்க்குகளையும் கையோடு எடுத்து சென்றுள்ளனர். இதுதவிர, பட்டறைக்குள் இருந்த வெள்ளிப் பொருட்களை மூட்டை கட்டி, அவர்கள் வந்த காரிலேயே கொள்ளையடித்து சென்றிருக்கின்றனர்.
அதிர்ச்சியடைந்த உரிமையாளர்
படுகாயமடைந்த குடோன் காவலாளி வெங்கடேசன், உரிமையாளர் பாலசுப்பிரமணிக்கு தகவல் கொடுத்த நிலையில், அவர் நேரில் வந்து பார்த்தபோது பட்டறையில் இருந்த 15 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 600 கிலோ வெள்ளி பொருட்களும் கொள்ளை போயிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார்.
இதையடுத்து, பள்ளப்பட்டி காவல்துறையினருக்கு வெள்ளிப் பட்டறை உரிமையாளர் பாலசுப்பிரமணி தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், காவலாளி வெங்கடேசனிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். பின்னர் ரத்த காயங்களுடன் இருந்த அவரை மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் நேரில் விசாரணை
தகவலறிந்து விரைந்து வந்த சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் பாபு விசாரணை மேற்கொண்டார். அத்துடன், கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. கொள்ளையர்களைப் பிடிக்க காவல் துணை ஆணையர் பாஸ்கரன் தலைமையில் நான்கு தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதிக்கு அருகே உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளையும் காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். கொள்ளை சம்பவம் நிகழ்ந்து ஒரு வாரம் கடந்த நிலையிலும், இதுவரை காவல்துறைக்கு எந்தவிதமான துப்பும் கிடைக்கவில்லை. எனினும், கொள்ளைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கார் எந்த ஊரின் பதிவெண் கொண்டது? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.
காவல்துறையினரின் விசாரணையில் கிடைத்த திடுக்கிடும் தகவல்
கொள்ளை சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், கோயம்புத்தூர், திருச்சி, மதுரை, சேலம் ஆகிய மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கைதேர்ந்த கொள்ளையர்கள் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது தற்போது தெரிய வந்துள்ளது. அதேபோல், செல்ஃபோனில் பேசினால் காவல்துறையினர் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் என்பதால், புதிய டெக்னிக்கைப் பயன்படுத்தி அதன் மூலம் அவர்கள் பேசியிருப்பதும், 4 பேரும் சேலம் சிறையில் சந்தித்து, கொள்ளையடிப்பது குறித்து திட்டமிட்டதும் தெரியவந்துள்ளது.
இருவரிடம் விசாரணை
வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக, சந்தேகத்தின் பேரில் இருவரை காவல்துறையினர் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், மேலும் ஒருவர் காவல்துறையினரிடம் சிக்கியுள்ளார். இதன் மூலம் கொள்ளை கும்பலை நெருங்கிவிட்டதாக காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் கொள்ளை கும்பலைப் பிடிப்போம் என காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.