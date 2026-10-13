ரூ.15 கோடி மதிப்புள்ள 600 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை: காவலாளியை தாக்கிவிட்டு முகமூடி கும்பல் கைவரிசை
காவலில் இருந்த வெங்கடேசனை கத்தி முனையில் மிரட்டியும், பின்னர் அவரை இரும்பு கம்பியால் தலையிலும் தாக்கியும் இந்த கொள்ளை சம்பவத்தை கொள்ளையர்கள் நிகழ்த்தியிருக்கின்றனர்.
Published : October 13, 2026 at 9:36 PM IST
சேலம்: நள்ளிரவில் காவலாளியை தாக்கிவிட்டு, வெள்ளி பட்டறைக்குள் புகுந்த 4 பேர் கொண்ட கும்பல் 15 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 600 கிலோ வெள்ளி பொருட்களை கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம், பள்ளப்பட்டி, சின்னேரி வயக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலசுப்ரமணி (58). இவர் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக வெள்ளி வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இதன் அடிப்படையில் வீட்டின் அருகே வெள்ளி பட்டறை ஒன்றையும் அவர் நடத்தி வருகிறார். இதன் வாயிலாக பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு வெள்ளி கொலுசு, செயின், மெட்டி, குத்துவிளக்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை விற்பனை செய்து வருகிறார். மேலும், இந்தப் பட்டறையில் சேலம் பெரியபுதூரைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் (60) என்பவர் காவலாளியாக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் (அக்டோபர் 11) வழக்கம்போல், வியாபாரத்தை முடித்த பின் பட்டறையை பூட்டி விட்டு பாலசுப்ரமணி தன் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். இதனை நோட்டமிட்ட நான்கு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல், நள்ளிரவு சுமார் 2 மணி அளவில் மங்கி குல்லா அணிந்து பட்டறைக்குள் நுழைந்திருக்கின்றனர்.
மேலும், காவலில் இருந்த வெங்கடேசனை கத்தி முனையில் மிரட்டியும், பின்னர் அவரை இரும்பு ராடால் தலையிலும் தாக்கியிருக்கின்றனர். இதையடுத்து, அவர் சத்தம் போடாமல் இருக்க வாயில் துணியை வைத்து அடைத்து, கைகளை கட்டி வைத்துள்ளனர்.
பின்னர் பட்டறையின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த மர்ம நபர்கள் 'சிசிடிவி' கேமிராக்களை கருப்பு பெயிண்டால் ஸ்பிரே செய்து உடைத்தனர். மேலும், சிசிடிவி கேமிரா பதிவாகும் கணினி டிஸ்குகளையும் கையோடு எடுத்து சென்றுள்ளனர். இதுதவிர, பட்டறைக்குள் இருந்த வெள்ளி பொருட்களை மூட்டை கட்டி, அவர்கள் வந்த காரிலேயே கொள்ளையடித்து சென்றிருக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து, படுகாயமடைந்த வெங்கடேசன், உரிமையாளர் பாலசுப்ரமணிக்கு தகவல் கொடுத்தநிலையில், அவர் நேரில் வந்து பார்த்த போது பட்டறையில் இருந்த 15 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 600 கிலோ வெள்ளி பொருட்களையும் கொள்ளை அடித்து சென்றதைக் கண்டு அதிர்ந்து போயுள்ளார்.
இதையடுத்து, பள்ளப்பட்டி போலீசாருக்கு பாலசுப்ரமணி தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டநிலையில், சம்பவ இடத்திற்கு வந்து போலீசார், காவலாளி வெங்கடேசனிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். பின்னர் ரத்த காயங்களுடன் இருந்த அவரை மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
தொடர்ந்து, மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் பாபு நேரில் வந்து விசாரணை நடத்தினார். அத்துடன், தடயவியல் நிபுணர்களை வரவழைத்து கொள்ளையர்களின் கைரேகைகளை சேகரித்தனர். சிசிடிவி கேமராக்கள் அனைத்தும் உடைக்கப்பட்டு சேதமாக்கப்பட்டிருந்தால், குற்றவாளிகளைக் கண்டுபிடிப்பதில் சற்றே தொய்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இருப்பினும், கொள்ளை நடந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமிராக்கள் வாயிலாக குற்றவாளிகளைக் கண்டறியும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் கூறும்போது, "வெள்ளிப் பட்டறையில், 15 பேர் வேலை பார்த்து வருகின்றனர். தீபாவளிக்காக வெளி மாநிலங்களில் இருந்து ஆர்டர் வந்துள்ளது. கடந்த இரு மாதங்களாக வெள்ளி பொருட்களை உற்பத்தி செய்து, 25 கிலோவாக மூட்டை கட்டி வைத்திருக்கின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: தொழிலாளர்களின் உடல்நலமும் முக்கியம் தானே; வாரத்தில் ஒருநாள் கறி விருந்து வைத்து அசத்தும் முதலாளி
இதை எல்லாம் நன்கு அறிந்த நபர்களின் உதவியுடன் கொள்ளை நடந்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. கடையில் வேலை பார்க்கும் நபர்களிடமும், காவலாளியிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் கடையில் வேலை பார்ப்பவர்கள், கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனரா? என்றும் தனிப்படையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்ததில், வெள்ளை நிற கார் ஒன்று, கொள்ளை நடைபெற்ற நேரத்தில் சென்றுள்ளது. காரின் நம்பர் சரிவர தெரியவில்லை. இருப்பினும் காரின் சில அடையாளங்கள் போலீசாருக்கு தெரிய வந்துள்ளது. அதை வைத்து தற்போது விசாரித்து வருகிறோம். போலீஸ் கமிஷனர் தலைமையில், 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. விரைவில் கொள்ளை கும்பலை பிடித்து விடுவோம்" என்று தெரிவித்தனர்.