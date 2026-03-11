டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில் சிக்கிய 60 வயது முதியவர்... 1 கோடி ரூபாயை துடைத்துச் சென்ற கும்பல்
Published : March 11, 2026 at 11:08 PM IST
சென்னை: நொளம்பூர் பகுதியில் 60 வயது முதியவரை டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில் வைத்து 1 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த சம்பவத்தில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை நொளம்பூர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் சத்தியமூர்த்தி (60). இவருக்கு கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி அடையாளம் தெரியாத எண்ணில் இருந்து தொலைபேசி அழைப்பு ஒன்று வந்துள்ளது. அதை சத்தியமூர்த்தி எடுத்து பேசினார். அப்போது, எதிர் தரப்பில், தாங்கள் தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு மற்றும் தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு பேசத் தொடங்கி உள்ளனர். இதையடுத்து சில பாதுகாப்பான தகவல்களை சத்தியமூர்த்தி வெளியிட்டதாக கூறி அவரை மிரட்டி உள்ளனர். மேலும், இதுகுறித்து சத்தியமூர்த்தியிடம் விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளது என்றும் அதுவரை அவரை 'டிஜிட்டல் கைது' செய்துள்ளோம் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், அந்த கும்பல் சத்தியமூர்த்தியிடம், உங்களது செல்போனை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்; இதனால் 'சிக்னல் சேட்' என்ற செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய கூறியுள்ளனர். இதனை நம்பிய சத்தியமூர்த்தியும் அந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து உள்ளார். மேலும், அவரது வங்கி வைப்புத் தொகை கணக்கை முடித்து, அதில் இருக்கும் பணத்தை தாங்கள் அனுப்பும் வங்கி கணக்கு அனுப்பி வையுங்கள், சரி பார்த்த பின்பு மீண்டும் உங்களுக்கு பணம் அனுப்பி வைக்கப்படும் எனவும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர். அதனை சற்றும் யோசிக்காமல் நம்பிய சத்தியமூர்த்தி, அவர்கள் கொடுத்த வங்கி கணக்கிருக்கு 1 கோடியே 7,000 ரூபாய் பணத்தை அனுப்பி உள்ளார்.
இதையடுத்து மீண்டும் அந்த நபர்கள் பொய்யான ஒரு பிணை ஆணையை அனுப்பி மேலும் பணம் அனுப்ப வேண்டும் என மிரட்டி உள்ளனர். தொடர்ந்து அவர்கள் பணம் கேட்டு மிரட்டுவதால் சந்தேகம் அடைந்த சத்தியமூர்த்தி, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 5ம் தேதி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் க்ரைம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து புலன் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
போலீசாரின் விசாரணையில், மோசடி செய்யப்பட்ட ஒரு கோடியே 7 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் பல இடைநிலை வங்கி கணக்குகள் மூலம் ஹரித்துவாரில் உள்ள ஒரு வங்கி கணக்கிற்கு மற்றும் ராஜஸ்தானில் உள்ள ஒரு வங்கி கணக்கிற்கும் மாற்றப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
ஒருவர் கைது
இதையடுத்து சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் உத்தரவின்பேரில், சைபர் குற்றப்பிரிவு தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. அவர்கள் நடத்திய விசாரணையில், இந்த மோசடி வழக்கில் தொடர்புடைய சென்னை மண்ணடி பகுதியைச் சேர்ந்த அசாருதீன் (40) என்பவரை கைது செய்தனர். மேலும் அசாருதீனிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், அவர் பர்மா பஜாரில் மின்னணு பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் செல்போன் வியாபாரம் செய்து வந்தது தெரிந்தது.
மேலும், அசாருதீன் சுமார் 40க்கும் மேற்பட்ட வங்கி கணக்குகளை மோசடி மூலம் பெறப்படும் பணத்தை சேகரிக்க பயன்படுத்தி வந்ததும் தெரிய வந்துது. தொடர்ந்து அசாருதீன் மோசடி செயலில் 5 லட்சம் வரை பரிவர்த்தனைகளுக்கு சுமார் மூன்று சதவீதம் கமிஷன் பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் அசாருதீன் சுமார் 1.2 லட்சம் பணத்தை கமிஷனாக பெற்றதும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அசாருதீனிடம் விசாரணை நடத்திய சைபர் க்ரைம் போலீசார் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்களை கண்டறிந்து கைது செய்வதற்கும், மோசடியில் பெறப்பட்ட பணத்தை மீட்பதற்கும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.