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11 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த 60 வயது முதியவர் கைது

பக்கத்துவீட்டைச் சேர்ந்த இசக்கியப்பன் என்பவர் தான் தன்னிடம் தவறாக நடந்துக் கொண்டதாக சிறுமி, தனது உறவினர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

சேரன்மகாதேவி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்
சேரன்மகாதேவி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 4:46 PM IST

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திருநெல்வேலி: 11 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவுக் கொடுத்த 60 வயது முதியவரை காவல் துறையினர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், அரசன்குளம் பகுதியில் திருமணமான பெண் ஒருவர் வசித்து வருகிறார். இவர் சற்று மனநலப் பாதிக்கப்பட்டவர் என்று கூறப்படுகிறது. இவருக்கு 11 வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது. அந்த குழந்தை ஒரு வயது இருக்கும்போதே பெண்ணின் கணவர் பிரிந்து சென்றுவிட்டார்.

இதற்கிடையே, பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வரும் இசக்கியப்பன் (வயது 60) என்பவருக்கு திருமணமாகி குழந்தைகள் இல்லை. இதனால் பக்கத்தை வீட்டைச் சேர்ந்த 11 வயது சிறுமியை தனது மகளைப் போன்று பராமரிப்பதாகக் கூறி அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்து அழைத்துச் சென்றுள்ளார். தந்தை போல் பார்க்கிறேன் என்ற போர்வையில் சிறுமியை தவறான கண்ணோட்டத்துடன் இசக்கியப்பன் அணுகியுள்ளார்.

இசக்கியப்பனின் மனைவி வேலைக்கு செல்லும் நேரங்களில் சிறுமியிடம் தொடர்ந்து பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதுபோன்ற சூழலில் சிறுமிக்கு தொண்டையில் பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைப் பெற்றும் பிரச்சனை தீராததால், உறவினர் ஒருவர் சிறுமியை சென்னையில் உள்ள நிபுணரிடம் அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.

அப்போது சிறுமியைப் பரிசோதித்த மருத்துவர், தொண்டையில் அடிக்கடி பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கான காரணத்தைக் கூறியுள்ளார். மருத்துவர் கூறியதைக் கேட்டு உறவினர்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

இதையடுத்து, உறவினர்கள் சிறுமியிடம் விசாரித்தபோது, பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்த இசக்கியப்பன் என்பவர் தான் தன்னிடம் அடிக்கடி தவறாக நடந்து கொண்டார் என்று கூறியுள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, சிறுமியின் உறவினர்கள், திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அதன் அடிப்படையில், போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், முதியவர் இசக்கியப்பனை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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11 வயது சிறுமிக்கு பக்கத்துக்கு வீட்டைச் சேர்ந்தவரே பாலியல் தொந்தரவுக் கொடுத்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு
60 வயது முதியவர் கைது
TIRUNELVELI DISTRICT
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