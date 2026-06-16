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பள்ளி மாணவிக்கு ஆபாச செய்கை மூலம் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக 60 வயது முதியவர் கைது

முதியவர் முத்துக்குமாரை போலீசார் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரித்தபோது அவர் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதை ஒப்புக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 6:07 PM IST

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவி அருகே பள்ளி மாணவிக்கு ஆபாச செய்கைகள் மூலம் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த 60 வயது முதியவரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியை முக்கூடல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முத்துக்குமார். 60 வயது முதியவரான இவர், அப்பகுதியில் உள்ள பள்ளி மாணவிகள் உள்ளிட்ட பெண்களுக்கு ஆபாச செய்கைகள் மூலமாக தொடர்ந்து பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், வீட்டில் தனியாக இருந்த 10-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 15 வயது பள்ளி மாணவிக்கு முத்துக்குமார் ஆபாச செய்கைகள் மூலமாக பாலியல் தொந்தரவும், பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அந்த மாணவி அழுது கொண்டே சென்று தனது தாயாரை சந்தித்து நடந்த விபரத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

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இதையடுத்து, மாணவியின் தாயார், சேரன்மகாதேவி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் நேற்று புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர். அதைத் தொடர்ந்து முதியவர் முத்துக்குமாரை போலீசார் இன்று காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரித்தனர்.

கைதான முத்துக்குமார்
கைதான முத்துக்குமார் (ETV Bharat Tamilnadu)

அப்போது அவர் மாணவியிடம் பாலியல் சீண்டல் உள்ளிட்ட ஆபாச நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதை ஒப்புக்கொண்டதாக தெரிகிறது. இதனையடுத்து அவர் மீது குழந்தைகளை பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு செய்தல், ஆபாச செய்கைகளில் ஈடுபடுதல், தவறான செய்கைகளால் குழந்தைகளுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துதல் (போக்சோ வழக்கு ) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, அவரைக் கைது செய்து நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

15 வயது சிறுமிக்கு முதியவர் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்து சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கனவே நெல்லை மாவட்டத்தில் இன்று 16 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இளைஞர் ஒருவர் மீதும் போக்சோ வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தலைமறைவான அந்த இளைஞரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் மேலும் ஒரு சம்பவமாக மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த முதியவர் கைதாகி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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