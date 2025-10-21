சென்னையில் ஒரே நாளில் 60 மெட்ரிக் டன் பட்டாசு கழிவுகள் அகற்றம் - மாநகராட்சி தகவல்!
சென்னையில் பட்டாசு கழிவுகளை அகற்றும் பணிகளில் 6 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.
Published : October 21, 2025 at 12:35 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சென்னை மாநகரில் நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும் 60 மெட்ரிக் டன் பட்டாசு கழிவுகள் அகற்றப்பட்டதாக சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை நேற்று (அக்.20) கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. பண்டிகையொட்டி, பொதுமக்கள் புத்தாடைகள் அணிந்து, இனிப்புகளை பரிமாறி, பட்டாசுகளை வெடித்து மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
முன்னதாக, பண்டிகைக்கு பட்டாசுகள் வெடிக்கும் போது சில வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும் என்றும் சுற்றுச் சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத வகையில் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும் என்றும் சென்னை மாநகாராட்சி அறிவுறுத்தியிருந்தது. தொடர்ந்து, உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய நேரமான காலை 6 முதல் 7 மணி வரையிலும், இரவு 7 முதல் 8 மணி வரை மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தது.
மேலும், பட்டாசு வெடித்த கழிவுகளை குப்பை தொட்டியில் கொட்டக் கூடாது எனவும், அவற்றை தனியாக சேகரித்து தூய்மைப் பணியாளர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் மாநகராட்சி அறிவுறுத்தியிருந்தது.
ஆனால், இவற்றையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் பெரும்பாலானோர் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரம் தாண்டி நேற்று பட்டாசுகளை வெடித்தனர். இதனால், சென்னையில் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை தாண்டி பட்டாசு வெடித்தாக 319 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
60 மெட்ரிக் டன் பட்டாசு கழிவுகள்
இந்த நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சென்னையில் நேற்று மாலை 6 மணி வரை மட்டும் 60 மெட்ரிக் டன் பட்டாசு கழிவுகள் அகற்றப்பட்டதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதில், அதிகபட்சமாக ஆலந்தூர் மண்டலத்தில் 6.89 மெட்ரிக் டன், பெருங்குடி மண்டலத்தில் 6.03 மெட்ரிக் டன் பட்டாசு கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த பட்டாசு கழிவுகளை அகற்றும் பணிகளில் மாநகராட்சி முழுவதும் சுமார் 6 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.
இந்த குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு கும்மிடிப்பூண்டி, பெருங்குடி, கொடுங்கையூர் மாநகராட்சி கிடங்குகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன. இவை அனைத்தும், பாதுகாப்பான முறையில் அழிக்கப்பட்டன. இது குறித்த முழு விவரம் இன்று மாலைக்குள் கிடைக்கும் என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.