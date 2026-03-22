ரயில் பயணிகளின் கவனத்திற்கு: சேலம் வழியே இயக்கப்படும் 6 ரயில்கள் ரத்து
கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் இடையே இயக்கப்படும் கோவை எக்ஸ்பிரஸ் வரும் 24ஆம் தேதியன்று இரண்டு மணி நேரம் காலதாமதமாக புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 22, 2026 at 1:42 PM IST
சேலம்: ரயில்வே பராமரிப்பு பணி காரணமாக சேலம் வழியே இயக்கப்படும் கோவை இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் உள்பட ஆறு ரயில்கள் வரும் 24ஆம் தேதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
சேலம் ரயில்வே கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஜோலார்பேட்டை முதல் தொட்டம்பட்டி ரயில் பாதையில் வரும் 24ஆம் தேதி சிக்னல்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஆகையால் 24ஆம் தேதி அந்த மார்க்கம் வாயிலாக இயங்கும் ரயில் சேவையில் சில மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதன்படி அரக்கோணம் - சேலம் மெமு ரயில் (16087), சேலம் - அரக்கோணம் மெமு ரயில் (16088), ஈரோடு - ஜோலார்பேட்டை பாசஞ்சர் ரயில் (56107), கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் (12680), சென்னை சென்ட்ரல் - கோவை இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் (12679) ஆகிய ஆறு ரயில்கள் 24ஆம் தேதி முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல கோவை-பெங்களூரு ஈரடுக்கு உதய் எக்ஸ்பிரஸ் (22666) வரும் 24ஆம் தேதி சேலத்திலிருந்து திருப்பத்தூர், குப்பம், கிருஷ்ணராஜபுரம் வழியாக செல்லாமல், அதற்கு பதிலாக தர்மபுரி, ஓசூர் வழியாக மாற்றுப்பாதையில் பெங்களூரு சென்றடையும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
மறு மார்க்கத்தில் பெங்களூரு - கோவை ஈரடுக்கு உதய் எக்ஸ்பிரஸ் (22665), வரும் 24ஆம் தேதி அன்று ஓசூர்-தர்மபுரி-சேலம் வழியே இயக்கப்பட உள்ளது. இதேபோல நாகர்கோயில் - மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் (16340) வரும் 24ஆம் தேதி அன்று திண்டுக்கல்லில் இருந்து மாற்றுப் பாதை வழியாக திருச்சி-விருத்தாசலம்-விழுப்புரம்-காட்பாடி வழியே இயக்கப்பட உள்ளது. இந்த ரயில் அன்றைய தினம் வழக்கமாக வரும் கரூர் நாமக்கல் சேலம் சாமல்பட்டி திருப்பத்தூர் ஜோலார்பேட்டை ஆகிய ரயில் நிலையங்களுக்கு செல்லாது.
எர்ணாகுளம் - டாட்டா நகர் எக்ஸ்பிரஸ் (18190), ஆலப்புழா - தன்பாத் எக்ஸ்பிரஸ் (13352) ரயில்கள் வரும் 24ஆம் தேதி தலா ஒன்றரை மணி நேரம் தாமதமாக இயக்கப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும், சென்னை சென்ட்ரல் - கோவை வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் (20643) வரும் 24ஆம் தேதி சென்னையில் பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு புறப்படுவதற்கு பதிலாக, இரண்டு மணி நேரம் கால தாமதமாக மாலை 4.15 மணிக்கு புறப்பட உள்ளது.
கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் இடையே இயக்கப்படும் கோவை எக்ஸ்பிரஸ் (12676) வரும் 24ஆம் தேதியன்று கோவையில் பிற்பகல் 3.15 மணிக்கு பதிலாக இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக மாலை 5.15 மணிக்கு புறப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடேயே, ஹூப்ளி - ராமேஸ்வரம் சிறப்பு ரயில் கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு இயக்கப்பட உள்ளது. ராமேஸ்வரம் செல்லும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் நிலையில் சேலம் வழியே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஹூப்ளி - இராமேஸ்வரம் சிறப்பு வார ரயில் வரும் ஏப்ரல் 5 முதல் மே 31 வரை ஞாயிறு காலை 6.50 மணிக்கு புறப்பட்டு ஓசூர், தர்மபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திருச்சி வழியே மறுநாள் காலை 5.20 மணிக்கு ராமேஸ்வரத்தை சென்றடையும்.
இரவு 7.45 மணிக்கு சேலம் ஜங்ஷன் ரயில் நிலையத்திற்கும் 8.44 மணிக்கு நாமக்கல் ரயில் நிலையத்திற்கும், 9.58 மணிக்கு கரூர் ரயில் நிலையத்திற்கும் இந்த ரயில் வந்து செல்லும். பயணிகள் இந்த மாற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு தங்களுடைய பயண திட்டத்தை வகுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.