ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் இலவச லட்டை விற்பனை செய்து மோசடி: 6 பேர் 'சஸ்பெண்ட்'
Published : May 15, 2026 at 12:32 PM IST
ராமநாதபுரம்: ராமநாதசுவாமி திருக்கோயிலில் இலவச லட்டை விற்பனை செய்து ரூ 3.40 கோடிக்கும் மேல் மோசடி செய்தது தொடர்பாக இளநிலை உதவியாளர் உள்பட ஆறு பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள அருள்மிகு ராமநாதசுவாமி திருக்கோயிலில், 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் பிரசாத விற்பனையை கோயில் நிர்வாகமே மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த 2023 - 24-ம் நிதியாண்டில் சட்டப் பேரவை மானிய கோரிக்கையில் பக்தர்களுக்கு தினமும் இலவச லட்டு பிரசாதம் வழங்கும் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு, தற்போது வரை அத்திட்டம் நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், கடந்த மார்ச் மாதம் கோயில் இணை ஆணையர் செல்லத்துரை லட்டு பிரசாத தயாரிப்பின் வரவு செலவு கணக்குகள் குறித்து திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டார். அதில், பல்வேறு குளறுபடிகளும் மோசடிகளும் நடந்திருப்பது தெரிய வந்தது.
இலவச லட்டு பிரசாத திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதிலிருந்து கோயில் பிரசாதம் தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனைக்கு பொறுப்பு அதிகாரியாக இருந்த இளநிலை உதவியாளர் கே. பஞ்சமூர்த்தி, தினசரி பக்தர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் லட்டுகளின் எண்ணிக்கையை குறைத்து, அதனை முறைகேடாக ஸ்டால்கள் மூலம் விற்பனை செய்து பணம் ஈட்டி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட பணியாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. அதில் இளநிலை உதவியாளர் பஞ்சமூர்த்தி தலைமையில் ஊழியர்கள் பெரும் மோசடியில் ஈடுபட்டது உறுதியானது. குறிப்பாக, வெளியே இருந்து மூலப்பொருட்களை மொத்தமாக கொள்முதல் செய்து முறைகேடாக லட்டு தயாரித்து கவுன்ட்டர்களில் விற்பனை செய்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
அதன்படி, கடந்த 2023 முதல் 2026 பிப்ரவரி வரை 11 லட்சத்து 40 ஆயிரம் லட்டுகள் முறைகேடாக தயாரித்து கவுன்ட்டர்கள் மூலம் பக்தர்களிடம் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் 3 கோடியே 40 லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய் அளவுக்கு மோசடி நடந்துள்ளது தெரிய வந்தது.
இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட இளநிலை உதவியாளர்கள் கே.பஞ்சமூர்த்தி, லாவண்யா, அம்பிகா, டிக்கெட் விற்பனையாளர் செல்வி, பணிப்பெண் சிவனேஸ்வரி, விக்ரம் உள்ளிட்ட ஆறு பேரை சஸ்பெண்ட் செய்து கோயில் இணை ஆணையர் செல்லத்துரை உத்தரவிட்டுள்ளார்.