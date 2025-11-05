ETV Bharat / state

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 10:38 PM IST

1 Min Read
சென்னை: கண்ணகி நகரில் பெற்ற குழந்தையை விற்ற பெற்றோர் உட்பட 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

சென்னை, சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்குட்பட்ட கண்ணகி நகரில் வசித்து வருபவர் ஸ்ரீதர் ஸ்ரீஜி (27). இவரது மனைவி வினிஷா (23). இந்த தம்பதிக்கு கடந்த 5 மாதங்களுக்கு முன்பு மே 18ஆம் தேதி பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

ஸ்ரீதர், வினிஷா தம்பதியினருக்கு ஏற்கனவே இரண்டு குழந்தைகள் இருப்பதால், மூன்றாவதாக பிறந்த பெண் குழந்தையை விற்க முடிவு செய்துள்ளனர்.

அதன்படி, பிறந்த பெண் குழந்தையை திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த 15 ஆண்டுகளாக குழந்தை இல்லாத தம்பதிக்கு 2 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய் பேரம் பேசி விற்பனை செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக தகவலறிந்து குழந்தைகள் நல அலுவலர் ராஜேஸ்வரி கொடுத்த புகாரின் பேரில், கண்ணகி நகர் போலீஸார் சிறார் நீதிச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

8-க்கும் மேற்பட்டோர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்த நிலையில், சரளா (45), ஸ்ரீதர் (27), சுமதி (35), வினிஷா (23), ஸ்ரீஜா (24), சிவரஞ்சனி (22) உள்ளிட்ட 6 பேரை கைது செய்து விசாரித்து வந்தனர். இந்த ஆறு பேரும் குழந்தையை திருவண்ணாமலையில் விற்றது உறுதி செய்யப்பட்டது. பின்னர் குழந்தை இருக்கும் இடத்தை கண்டறிந்த போலீசார், அந்த குழந்தையை மீட்டு திருவண்ணாமலை குழந்தை நல அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

அதனை தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட 6 பேரையும் குரோம்பேட்டை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்ற போலீசார், அங்கு அவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து சோளிங்கநல்லூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அனைவரையும் புழல் சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் சிலரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

