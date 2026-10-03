தகாத உறவை தட்டிக்கேட்ட 6 மாத கர்ப்பிணி படுகொலை - மாமியார் உட்பட 6 பேர் கைது
கர்ப்பிணிப் பெண் உயிரிழந்த வழக்கில் சந்தேகத்திற்கிடமான 8 நபர்களிடம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
Published : October 3, 2026 at 3:10 PM IST
புதுக்கோட்டை: தகாத உறவை தட்டிக்கேட்ட 6 மாத கர்ப்பிணி படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மாமியார் உட்பட 6 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மேட்டுப்பட்டி அருகே உள்ள இந்திரா நகரைச் சேர்ந்த பாண்டித்துரை என்பவரின் மனைவி சந்தியா (வயது 21). 6 மாத கர்ப்பிணியான இவர், கடந்த செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதி சந்தேகத்திற்கு இடமான முறையில் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த கணேஷ் நகர் காவல்துறையினர், சந்தியாவின் உடலைக் கைப்பற்றி புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்நிலையில், பிரேதப் பரிசோதனையில் சந்தியாவின் மரணத்தில் பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, கணேஷ் நகர் காவல்துறையினர் உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் 8 பேரை விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
காவல்துறையினரின் நடத்திய தீவிர விசாரணையில் பல்வேறு அதிர்ச்சித் தகவல்கள் வெளியாகின. உயிரிழந்த சந்தியா, தனது கணவரின் சகோதரி பாண்டி மீனா மற்றும் உறவினர் கனிமொழி ஆகியோரின் தகாத உறவு குறித்து தனது கணவரிடம் கூறியுள்ளார். இதனால் சந்தியா மீது ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள், அவருக்கு எதிராக முன்விரோதத்தை வளர்த்து வந்துள்ளனர்.
இதன் காரணமாக, கணவர் மற்றும் மாமனாரைத் தவிர்த்து மற்ற 6 உறவினர்களும் ஒன்று சேர்ந்து சந்தியாவைத் துப்பட்டாவால் கழுத்தை நெரித்தும், தலையணையால் முகத்தை அழுத்தியும் கொடூரமாகக் கொலை செய்ததை ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, சந்தேக மரணம் எனப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை, கொலை வழக்காக காவல்துறையினர் மாற்றம் செய்தனர்.
தொடர்ந்து கொலைச் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மாமியார் பானுமதி (வயது 49), பாண்டி மீனா (வயது 32), பொற்கொடி (வயது 29), மாமனாரின் தங்கை செல்வி (வயது 38), மாமனாரின் தங்கையின் மகன் கார்த்தி (வயது 25), கணவரின் அத்தை கனிமொழி (வயது 27) ஆகிய 6 பேரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
தகாத உறவைக் தட்டிக் கேட்டதால் கர்ப்பிணிப் பெண்ணை, மாமியார் மற்றும் குடும்பத்தினர் திட்டமிட்டுப் படுகொலை செய்த சம்பவம் புதுக்கோட்டை பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.