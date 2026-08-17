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உயிருக்கு போராடும் 6 மாத ஆண் குழந்தை; தமிழக அரசிடம் உதவிகோரும் வடமாநில தம்பதியினர்

மத்திய அரசு சார்பில் ஆயுஷ்மான் பாரத் PM-JAY திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஆயுஷ்மான் அட்டையை பயன்படுத்த 4 முதல் 6 மாதங்கள் ஆகும் என மருத்துவர்கள் கூறியதால், தமிழக அரசிடம் உதவி கேட்டுள்ளனர்.

தமிழக அரசுக்கு வடமாநில தம்பதி வேண்டுகோள்
தமிழக அரசுக்கு வடமாநில தம்பதி வேண்டுகோள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 5:27 PM IST

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சென்னை: இதயத்தில் ஓட்டை ஏற்பட்டு உயிருக்கு போராடும் 6 மாத ஆண் குழந்தையின் அறுவை சிகிச்சைக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த புலம்பெயர் தம்பதியினர் தமிழக அரசுக்குக் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ராஜு (வயது 24). இவர் சென்னை சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்குட்பட்ட ஒட்டியம்பாக்கம், அரசன்கழனி பகுதியில் உள்ள ஒரு டீ கடையில் வேலை செய்து வருகிறார். இவருக்கு கடந்த ஆண்டு கவிதா குமாரி (வயது 20) என்ற பெண்ணுடன் திருமணம் ஆனது. இவர்களுக்கு சிவான்ஸ் குமார் என்ற 6 மாத ஆண் குழந்தை உள்ளது.

இந்நிலையில், குழந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அப்பொழுது, குழந்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், குழந்தையின் இதயத்தில் ஓட்டை இருப்பதோடு, கல்லீரல் அமைய வேண்டிய இடமும் மாறி இருப்பதாகவும், உடலில் சில பிரச்சனைகள் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

மேலும், உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை செய்தால் மட்டுமே குழந்தையைக் காப்பாற்ற முடியும் என கூறியதால், வடமாநில தம்பதி அதிர்ச்சிக்குள்ளாகினர். தொடர்ந்து ஆயுஷ்மான் பாரத் PM-JAY திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அட்டையை எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் பெற்றோர்கள் கொடுத்துள்ளனர். இந்த நிலையில் அந்த காப்பீடு அட்டையை இங்கு பயன்படுத்த 4 முதல் 5 மாதங்கள் ஆகும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

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இதையடுத்து என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்த 6 மாத ஆண் குழந்தையின் தந்தையான ராஜூ, ​குழந்தையின் சிகிச்சைக்கு உதவுமாறு தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் கூறியதாவது, "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் உடனடியாக தலையிட்டு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தனது குழந்தைக்கு விரைந்து அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

TAGGED:

6 MONTH BABY
NORTH INDIAN COUPLE
TAMILNADU GOVT
தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை
COUPLE NEED HELP FROM TN GOVT

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