தடகளப் போட்டிகளில் அசத்தும் 5ஆம் வகுப்பு மாணவி: அரசு உதவி வேண்டி சேலம் ஆட்சியரிடம் மனு!
நிஷாந்தினி என்ற 5ஆம் வகுப்பு மாணவி ஓட்டப்பந்தயம், மாரத்தான் உள்ளிட்ட போட்டிகளில் இதுவரை 21 பதக்கங்கள் பெற்று சாதனை புரிந்துள்ளார்.
Published : November 4, 2025 at 5:27 PM IST
சேலம்: 5ஆம் வகுப்பு மாணவி தான் வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று விளையாட்டுத் துறையில் சாதனை புரிய அரசு உதவ வேண்டும் என சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளார்.
சேலம் மாவட்டம் இரும்பாலை அருகே உள்ள மாரமங்கலத்துப்பட்டி குறிஞ்சி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் பொன்னுசாமி - ஜீவா தம்பதி. இருவரும் பெயிண்டிங் வேலை செய்து வருகின்றனர். இவர்களது மகள் நிஷாந்தினி, ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
நிஷாந்தினி விளையாட்டின் மீது உள்ள ஆர்வத்தால் ஏழு வயது முதல் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற ஓட்டப்பந்தயம், மாரத்தான் உள்ளிட்ட போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார். தற்போது வரை நிஷாந்தினி 21 பதக்கங்கள் பெற்று சாதனை புரிந்துள்ளார். தான் வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று விளையாட வேண்டும், அங்கு செல்வதற்கான போக்குவரத்து, உணவு செலவு மற்றும் உபகரணங்கள் எதுவும் வாங்க முடியாத சூழலில் குடும்பத்தின் பொருளாதாரம் மிகவும் பின்தங்கி உள்ளதால் அந்த மாணவி மிகவும் அவதியடைந்து வந்தார்.
இந்நிலையில், தமது மகள் விளையாட்டுத் துறையில் சாதிக்க அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற தங்களின் கோரிக்கை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கவனத்திற்கு செல்லும் வகையில், மாணவியின் தந்தை தன் மகள் வாங்கிய பல்வேறு பதக்கங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களுடன் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இன்று மனு அளித்தார்.
இதனைத்தொடர்ந்து மாணவி நிஷாந்தினி பேசுகையில், "விளையாட்டின் மீது உள்ள ஈர்ப்பால் பல்வேறு பகுதியில் சென்று விளையாடி வருகிறேன். குடும்ப வறுமையின் காரணமாக போக்குவரத்து மற்றும் உணவு செலவுக்கு கூட கஷ்டப்படும் நிலை தான் உள்ளது. மேலும் விளையாட்டு உபகரணங்கள் எதுவும் வாங்கக்கூடிய சூழல் தற்போது இல்லை.
ிவிளையாட்டு துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எனக்கு உதவி செய்து, விளையாட்டில் சாதனை புரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் விளையாடி தங்கப் பதக்கம் வெல்வது தான் என்னுடைய லட்சியம். எனவே, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எனக்கு உதவ வேண்டும்" என்று மாணவி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
